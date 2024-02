LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Mit der geplanten Übernahme von Morphosys verleibe sich Novartis das Krebsmittel Pelabresib ein und agiere damit in einem für den Konzern bekannten Feld, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Zulassung blieben aber noch Fragen offen./ajx/la;