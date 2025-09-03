|Kurse + Charts + Realtime
03.09.2025 03:37:00
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einige Anpassungen vorgenommen. Bei einer neuen Position griff die Börsenlegende direkt kräftig zu.
Ein bekanntes US-Technologieunternehmen, das auch Mitglied der "Magnificent 7" ist, konnte im abgelaufenen Quartal erstmals in das Depot des Starinvestors einziehen. Dabei hat Bill Ackman direkt kräftig zugegriffen: Allein diese Position besass zum Quartalsende eine Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.
Das Depot von Pershing Square Capital Management verlassen mussten hingegen die Aktien von Canadian Pacific Kansas City: Ackman veräusserte im zweiten Quartal alle rund 14,8 Millionen Aktien der Eisenbahngesellschaft, in die er erstmals Ende 2021 investiert und die sich im Vorquartal noch auf Platz sechs seiner grössten Beteiligungen befunden hatte.
Wie Pershing Square Capital zuletzt genau investiert war, zeigt das folgende Ranking. Es enthält die zehn grössten Aktieninvestments von Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
