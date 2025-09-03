Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9365 -0.2%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’534 1.6%  Bitcoin 89’501 2.5%  Dollar 0.8044 0.5%  Öl 69.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Der ewige Warner: Das sollten Anleger über Jeremy Grantham wissen
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
NVIDIA-Aktie unter der Lupe: Im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Portfolio im Detail 03.09.2025 03:37:00

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot

Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einige Anpassungen vorgenommen. Bei einer neuen Position griff die Börsenlegende direkt kräftig zu.

Amazon
181.82 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen
Zum Ende des zweiten Quartals 2025 belief sich der Depotwert von Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square Capital auf rund 13,73 Milliarden US-Dollar. Damit unterliegt der Fonds der Pflicht zur vierteljährlichen Veröffentlichung eines 13F-Formulars bei der US-Börsenaufsicht SEC. Anleger erhalten dadurch Einblicke in die Investmentenscheidungen des Börsenprofis - und der hat im vergangenen Quartal einige Anpassungen bei seinen Beteiligungen vorgenommen.

Ein bekanntes US-Technologieunternehmen, das auch Mitglied der "Magnificent 7" ist, konnte im abgelaufenen Quartal erstmals in das Depot des Starinvestors einziehen. Dabei hat Bill Ackman direkt kräftig zugegriffen: Allein diese Position besass zum Quartalsende eine Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.
Das Depot von Pershing Square Capital Management verlassen mussten hingegen die Aktien von Canadian Pacific Kansas City: Ackman veräusserte im zweiten Quartal alle rund 14,8 Millionen Aktien der Eisenbahngesellschaft, in die er erstmals Ende 2021 investiert und die sich im Vorquartal noch auf Platz sechs seiner grössten Beteiligungen befunden hatte.

Wie Pershing Square Capital zuletzt genau investiert war, zeigt das folgende Ranking. Es enthält die zehn grössten Aktieninvestments von Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
    Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

    Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

    Nachrichten zu Amazon

    • Relevant
    • Alle
    • vom Unternehmen
    • ?
    mehr Nachrichten