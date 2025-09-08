Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'313 -0.5%  SPI 17'059 -0.3%  Dow 45'448 0.1%  DAX 23'824 1.0%  Euro 0.9323 -0.3%  EStoxx50 5'367 0.9%  Gold 3'638 1.4%  Bitcoin 89'316 0.6%  Dollar 0.7934 -0.5%  Öl 66.2 0.8% 
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende

Der STOXX 50 beendete den Montagshandel mit Gewinnen.

Deutsche Telekom
29.66 CHF -0.14%
Am Montag kletterte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0.44 Prozent auf 4’566.72 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.150 Prozent auf 4’553.46 Punkte an der Kurstafel, nach 4’546.65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4’567.54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’545.97 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’477.47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 4’589.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4’356.82 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5.25 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2.22 Prozent auf 187.86 EUR), Siemens (+ 2.06 Prozent auf 230.65 EUR), Rolls-Royce (+ 1.58 Prozent auf 10.93 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.56 Prozent auf 55.94 CHF) und SAP SE (+ 0.96 Prozent auf 230.45 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-3.79 Prozent auf 30.45 EUR), Diageo (-3.66 Prozent auf 19.60 GBP), Novartis (-1.60 Prozent auf 102.32 CHF), Unilever (-1.53 Prozent auf 46.96 GBP) und Roche (-1.50 Prozent auf 270.10 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 14’880’523 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265.820 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

