Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zwei Phase-3-Entwicklungsstudien mit dem Medikament Ianalumab hin, die zuletzt relevante Nachrichten geliefert hätten. Das Mittel sei eine der wichtigsten Pipeline-Chancen von Novartis, um kurzfristigen Gegenwind von der Patentseite auszugleichen. Er nahm die Ergebnisse zum Anlass, um seine Umsatzerwartungen und den Bewertungsmultiplikator der Aktie zu erhöhen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102.16 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102.25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.36%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Analysen zu Novartis AG
|08:36
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|102.30
|-0.06%
