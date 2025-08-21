Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025

Novartis Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zwei Phase-3-Entwicklungsstudien mit dem Medikament Ianalumab hin, die zuletzt relevante Nachrichten geliefert hätten. Das Mittel sei eine der wichtigsten Pipeline-Chancen von Novartis, um kurzfristigen Gegenwind von der Patentseite auszugleichen. Er nahm die Ergebnisse zum Anlass, um seine Umsatzerwartungen und den Bewertungsmultiplikator der Aktie zu erhöhen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
102.16 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
102.25 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17.36%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

