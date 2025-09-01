Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
104.16CHF
0.24CHF
0.23 %
14:55:39
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.09.2025 13:44:47
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf von Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston am Freitag. In der Woche zum 29. August seien bereits 35 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104.14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
104.25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.87%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
13:43
|Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis tritt am Freitagmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.09.25