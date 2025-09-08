BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Biotech-Hoffnung
|
08.09.2025 20:59:00
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Die BioNTech-Aktie konnte zuletzt spürbar zulegen. Ausschlaggebend waren positive Studienergebnisse, die das Vertrauen in die Forschungs-Pipeline stärken.
• Breite Pipeline: BioNTech setzt auf Immuntherapien, Impfstoffe und Präventionsansätze
• Marktteilnehmer achten verstärkt auf Fortschritte jenseits des Impfstoffgeschäfts
BioNTech-Aktie mit Kursplus nach Studiendurchbruch
Die Aktien von BioNTech haben zuletzt kräftig zugelegt. So sind sie am Freitag an der NASDAQ bis Handelsende um kräftige 8,66 Prozent hochgesprungen auf 112,46 US-Dollar. Hintergrund sind positive Zwischenergebnisse einer klinischen Studie im Bereich Krebsimmuntherapie, die Investoren neuen Optimismus verleihen. Der Markt wertet dies als Zeichen, dass BioNTech seine Pipeline erfolgreich weiterentwickelt - ein wichtiger Faktor, da die Umsätze aus dem Covid-19-Geschäft rückläufig sind.
Umfangreiche Forschungspipeline als Hoffnungsträger
BioNTech arbeitet nicht nur an Infektionskrankheiten, sondern auch an innovativen Immuntherapien und Präventionsstrategien. Das Unternehmen verfolgt einen breit gefächerten Ansatz, um neue Medikamente und Behandlungsformen auf den Markt zu bringen. Damit möchte sich der Konzern unabhängiger von Einmaleffekten wie der Pandemie machen und sich als langfristiger Player im Biotech-Sektor positionieren.
Anleger im Zwiespalt
Für Investoren ist die Lage zwiespältig: Einerseits stärken die jüngsten Erfolge das Vertrauen in die Pipeline. Andererseits bleibt die Entwicklung neuer Medikamente risikobehaftet und langwierig. Analysten sehen BioNTech aber zunehmend als Unternehmen, das durch seine Forschungsbreite Chancen auf nachhaltiges Wachstum hat.
Ausblick: Mehr als nur ein Impfstoffhersteller?
Die aktuellen Kursbewegungen zeigen, dass BioNTech von den Finanzmärkten nicht mehr nur als Covid-19-Profiteur wahrgenommen wird. Gelingt es dem Unternehmen, seine Pipeline mit weiteren positiven Studien zu untermauern, könnte die Aktie auch mittelfristig wieder stärker in den Fokus institutioneller Anleger rücken.
Am heutigen Montag notiert die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 8,45 Prozent tiefer bei 102,96 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
|
31.08.25
|Analysten sehen für BioNTech (ADRs)-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
08.08.25
|CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Biontech und Curevac beenden Patentstreit (AWP)
|
08.08.25
|BioNTech settles Covid-19 patent dispute with CureVac (Financial Times)
|
06.08.25
|BioNTech-Aktie unter Druck: US-Gesundheitsminister kürzt Budget für mRNA-Impfstoffen (AWP)
|
05.08.25
|BioNTech-Aktie steigt: Analysten reagieren positiv auf die Quartalszahlen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|BioNTech-Aktie gefragt: BioNTech verdoppelt Umsatz - Verluste werden kleiner (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Biontech erwartet Milliarden für neues Krebsmedikament (Spiegel Online)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|10.03.25
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI letztlich mit Verlusten -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street freundlich -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart verhalten zu. Am deutschen Aktienmarkt prägten unterdessen Gewinne das Bild. An der Wall Street geht es nach oben. In Fernost dominierten am Montag grüne Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}