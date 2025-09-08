Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Verkaufsempfehlungen KW 36 08.09.2025 03:28:57

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
    `Deworsifizierung`? Warum Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von Diversifizierung im Depot hielt

    Bildquelle: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com,MR Gao / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

    In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

    📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

    Themen im Video:
    🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
    🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
    🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
    🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
    🔹Gefahr einer KI-Blase?
    🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
    🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
    🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
    🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

    👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    05.09.25 Logo WHS US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Bitcoin, Nasdaq, Gold & Aktien (Strategy, Nvidia,...) im Check
    05.09.25 SMI springt auf 3-Monats-Hoch
    05.09.25 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie unter Druck
    05.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ausbruch auf neue Rekordmarken
    04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
    04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
    02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
    21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’873.95 19.48 BWDSCU
    Short 13’148.15 13.59 B7ZS2U
    Short 13’627.31 8.87 BTASKU
    SMI-Kurs: 12’370.57 05.09.2025 17:30:18
    Long 11’862.90 19.95 SZNBDU
    Long 11’588.73 13.90 BH8SXU
    Long 11’079.20 8.90 B38SLU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Gold, Öl & Co. in KW 36: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
    Aktien im Blick: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
    Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
    Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
    Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell
    Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX
    DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
    Novartis-Aktie: Anlagestrategie gestohlen? - Investmentfonds klagt wohl auf Millionenentschädigung

    Top-Rankings

    KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}