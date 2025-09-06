Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
DAX 40 998032 / DE0008469008

23’596.98
Pkt
-173.35
Pkt
-0.73 %
05.09.2025
Wochenperformance 06.09.2025 02:17:00

KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einzelwerte des deutschen Leitindex DAX.

So schnitten DAX-Aktien in der vergangenen Woche ab:

    Bildquelle: viewimage / Shutterstock.com,Stonel / Shutterstock.com
    KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

    In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

    📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

    Themen im Video:
    🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
    🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
    🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
    🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
    🔹Gefahr einer KI-Blase?
    🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
    🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
    🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
    🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

    👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    05.09.25 Logo WHS US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Bitcoin, Nasdaq, Gold & Aktien (Strategy, Nvidia,...) im Check
    05.09.25 SMI springt auf 3-Monats-Hoch
    05.09.25 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie unter Druck
    05.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ausbruch auf neue Rekordmarken
    04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
    04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
    02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
    21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’873.95 19.48 BWDSCU
    Short 13’148.15 13.59 B7ZS2U
    Short 13’627.31 8.87 BTASKU
    SMI-Kurs: 12’370.57 05.09.2025 17:30:18
    Long 11’862.90 19.95 SZNBDU
    Long 11’588.73 13.90 BH8SXU
    Long 11’079.20 8.90 B38SLU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    DAX 23’596.98 -0.73%

