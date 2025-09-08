Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte

• 1872 wurde die Zurich unter dem Namen "Versicherungs-Verein" in der Schweiz gegründet• Bereits drei Jahre nach der Gründung hat die Zurich expandiert - und tut dies im 21. Jahrhundert immer noch• Zurich zählt zu den grössten Anbietern im globalen Reiseversicherungsmarkt

Autos, Reisen, der Hausrat, die Privathaftpflicht oder die Pension: Mittlerweile versichert die Zurich Insurance Group so ziemlich alles. Der Konzern unter der Leitung von CEO Mario Greco beschäftigt über 60’000 Mitarbeitende, davon rund 7’000 in der Schweiz. Im Jahr 2024 verzeichnete die Zurich einen operativen Gewinn in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar. Die Geschichte des Konzerns begann im Jahr 1869 mit der Entstehung der Versicherungsgesellschaft Schweiz Transport-Versicherung.

Geburtsstunde der Zurich: 1872 wird der "Versicherungs-Verein" gegründet

Die noch sehr junge Schweiz Transport-Versicherung gründete im Jahr 1872 die Tochtergesellschaft Zurich (damals: "Versicherungs-Verein"). Der Auftrag des Versicherungs-Vereins war die Übernahme eines Teils der Rückversicherungen des Mutterunternehmens sowie den Aufbau eines eigenen Portefeuilles. Unterzeichnet wurden die Statuten zur Gründung der Zurich vom Zürcher Staatsschreiber Gottfried Keller. Drei Jahre nach seiner Gründung nahm der Versicherungs-Verein Unfallversicherungen ins Angebot auf und hiess nun "Transport & Unfall-Versicherung-Actien-Gesellschaft Zürich". Noch im selben Jahr wurden Zurich-Unfallagenturen in Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Leben gerufen.

1880 sah sich die Zurich mit hohen Verlusten im Transportversicherungsgeschäft konfrontiert. Diese konnten nur von Kapitalreserven aufgefangen werden, weswegen die Versicherungsgesellschaft aus diesem Bereich ausstieg. Der neue CEO Heinrich Müller kürzte die Dividendenzahlungen und brachte den Konzern so wieder auf Kurs - 1880 stiegen die Prämieneinnahmen erstmals auf über eine Million Franken.

Über 100 Jahre Expansion: Zurich in Nordamerika, Skandinavien, Europa und Nordafrika

Seit 1881 steht Expansion im Mittelpunkt der Zurich-Geschäftsstrategie: Die Versicherungsgesellschaft baute Kundenstämme in Frankreich, Tunesien, Algerien, Italien, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und 1912 schliesslich auch in den USA auf. 1922 stieg das Unternehmen, das mittlerweile den Namen "’Zurich’ Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-Aktiengesellschaft" trug, in den britischen Versicherungsmarkt ein. Neben der geographischen Expansion erweiterte die Zurich ihr Geschäft auch mit der Aufnahme neuer Versicherungen ins Programm, so wurde etwa in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Alpenclub (SAC) eine Unfallversicherung für Bergsteiger ins Leben gerufen, 1917 folgte während des ersten Weltkriegs eine Unfallversicherung für Soldaten, später wurde ausserdem eine Frauen-Unfallversicherung eingeführt. 1922 wurde die Tochterversicherung Vita gegründet, die bis heute sehr erfolgreich im Bereich Lebensversicherungen ist.

In den Folgejahren wurde die Tochtergesellschaft Turegum gegründet, die Zurich wurde als "’Zurich’ Versicherungs-Gesellschaft" neu benannt, ausserdem übernahm der Konzern die Aktienmehrheit der Alpina Versicherungs-Aktiengesellschaft und baute 1976 die International Division (heute: Global Corporate) auf. Damit wurde der Kundenstamm erneut erweitert, da nun auch über Landesgrenzen hinweg gültige Versicherungen einen Platz im Portefeuille der Zurich hatten. Zu dieser Zeit gab es nach Angaben der Zurich nur eine andere Versicherungsgesellschaft auf der Welt, die eine solche Versicherung angeboten hat - in Europa war die Zurich der erste Anbieter. Es folgten die Übernahme von und anschliessende Fusion mit der Altstadt-Versicherungs-Aktiengesellschaft sowie die Übernahme der Genevoise-Versicherungs-Gruppe, bis die Zurich 1996 schliesslich ihr Geschäft neu nach Kundensegmenten ausrichtete und 1997 die Aktienmehrheit der Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft erwerben konnte.

2011 wird die Reichweite der Zurich noch einmal um 36 Millionen Kunden vergrössert

1998 fusionierte die Zurich anlässlich ihres 125. Geburtstages mit der britischen Versicherungsgesellschaft B.A.T-Group zur "Zurich Financial Services Group". Diese Fusion beinhaltete den englischen Traditionsversicherer Eagle Star und die US-amerikanische Farmers Insurance Group, womit die Zurich nach Angaben auf Ihrer Website zwischenzeitlich zu den fünf grössten Versicherungsgruppen weltweit gehörte.

2004 folgte die Fusion mit der Alpina Versicherungs-Aktiengesellschaft. Im Jahr 2011 wurde die Zurich mit der Akquisition des malaysischen Versicherers Assurance Alliance Berhad und dem Abschluss einer Langzeitallianz mit Banco Santander noch einmal schlagartig grösser - wobei insbesondere Santander mit seinen 36 Millionen Kunden in Brasilien, Argentinien, Mexiko, Chile und Uruguay ausschlaggebend war.

Der Blick in die Zukunft: Neue Geschäftsstrategie ab Ende 2022

Den Namen "Zurich Insurance Group" erhielt der Versicherungskonzern schliesslich im Jahr 2012. Seither hat sich der Konzern nicht massgeblich vergrössert, konnte aber grosse Kunden akquirieren - so sollte die Zurich etwa die Bauarbeiten der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee versichern. Dies hat die Versicherungsgesellschaft jedoch Medienberichten zufolge 2021 abgelehnt, um nicht von möglichen Sanktionen beeinträchtigt zu werden.

Im Jahresabschlussbrief 2024 an die Shareholder, berichtete der Konzern über neue Akquisitionen. So wurde eine 70-prozentige Beteiligung an der indischen Kotak Mahindra General Insurance übernommen. Das Unternehmen firmiert heute unter dem Namen Zurich Kotak und stärkt die Präsenz von Zurich in einem der dynamischsten Versicherungsmärkte der Welt. Zudem wurde das weltweite Reiseversicherungs- und Assistance-Geschäft für Privatkunden von AIG akquiriert. Damit zählt Zurich zu den grössten Anbietern im globalen Reiseversicherungsmarkt, dessen jährliches Bruttoprämienvolumen rund 20 Milliarden US-Dollar beträgt.

Auch an Nachhaltigkeitszielen hält Zurich fest. Bis spätestens 2050 strebt Zurich Klimaneutralität in allen Geschäftsbereichen an, wobei der Fokus auf CO2-Reduktion, nachhaltigen Investments und innovativen Versicherungslösungen liegt.

Redaktion finanzen.ch