Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt

Das Angebot des Nahrungsmittelriesen Nestlé beläuft sich auf total 76 Dollar pro Seres Therapeutics -Aktie oder gut 760 Millionen Dollar, berichtet "Inside Paradeplatz" am Sonntag.

Die Übernahme-Offerte der Nestlé Health-Leiterin Anna Mohl vom 14. August an den Verwaltungsrat von Seres belaufe sich 41 Dollar pro Aktie. Hinzu kämen zwei Meilenstein-Zahlungen: Eine über 20 Dollar und eine zweite über 15 Dollar pro Titel. Zuletzt schlossen die Papiere bei 19,36 Dollar je Aktie.

Das Pharma-Startup aus Boston forscht rund um das Mikrobiom im Darm. Fällig würden die Meilensteine, sobald der Wirkstoff SER-155, ein oraler Mikrobiomwirkstoff, zunächst entscheidende Tests und danach die Zulassung der US-Pharmabehörde geschafft hätte.

"Laut einer Quelle" soll die Bekanntgabe der Übernahme kurz bevorstehen, so das Finanzportal weiter. Nestlé Health und Seres kennen sich: Der Vorgänger-Wirkstoff von SER-155 ging letzten September an Nestlé, die im Gegenzug die Produktion bis Ende 2025 garantierte.

Nestlé wollte den Bericht auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

Die Aktie von Nestlé rutscht im Schweizer Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 75,4 CHF ab, Seres-Titel legen an der NASDAQ vorbörslich 49,64 Prozent auf 28,97 US-Dollar verloren.

Zürich (awp)