12.08.2025 11:01:51
Novartis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für den Pharmakonzern. Die in einer zulassungsrelevanten Studie präsentierten Daten zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung primäre Immunthrombozytopenie./la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
96.68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
96.73 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.79%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
