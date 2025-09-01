Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novartis Aktie

101.54
CHF
0.38
CHF
0.38 %
01.09.2025
SWX
02.09.2025 07:33:45

Novartis Hold

Novartis
100.92 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. In einem Gespräch habe Unternehmensmanager Patrick Horber mehrere Wege für eine risikoreduzierte Erhöhung des mittelfristigen internationalen Wachstums aufgezeigt, schrieb Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Horber rechne zudem zwar mit einer anhaltenden Schwäche des China-Geschäfts, halte aber eine Verbesserung ab dem ersten Halbjahr 2026 für möglich./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

