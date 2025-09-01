Novartis 100.92 CHF -0.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. In einem Gespräch habe Unternehmensmanager Patrick Horber mehrere Wege für eine risikoreduzierte Erhöhung des mittelfristigen internationalen Wachstums aufgezeigt, schrieb Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Horber rechne zudem zwar mit einer anhaltenden Schwäche des China-Geschäfts, halte aber eine Verbesserung ab dem ersten Halbjahr 2026 für möglich./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.