Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?

• Carvana übertrifft Q2-Prognosen beim Umsatz deutlich• Aktie im Rallymodus• Analysten zeigen sich optimistisch

Die Carvana-Aktie sorgt weiter für Schlagzeilen: Im zweiten Quartal 2025 übertraf der Online-Gebrauchtwagenhändler die Erwartungen der Analysten deutlich. Mit einem Umsatz von 4,84 Milliarden US-Dollar lag das Unternehmen deutlich über der Wall Street-Prognose und verzeichnete ein Wachstum von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf die Prognosen.

An der Börse spiegelt sich dieser Erfolg klar wider: Seit Jahresbeginn legte die Carvana-Aktie bereits um 81,39 Prozent auf zuletzt 368,88 US-Dollar zu. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt das Kursplus sogar beeindruckende 176,50 Prozent (Schlusskurs vom 05. September 2025). Doch wird sich der Höhenflug fortsetzen?

Carvana-Aktie im Höhenflug: Starke Quartalszahlen stützen Performance

Carvana verkaufte im zweiten Quartal 143'280 Fahrzeuge an Endkunden - ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn stieg auf 38 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch Verluste verzeichnete. CEO Ernie Garcia betonte im Brief an die Aktionäre im Rahmen der Quartalszahlen Carvana hätte "1,5 Prozent des US-Markts für Gebrauchtwagen und etwa 1 Prozent des gesamten US-Automarkts".

Die operative Effizienz und die konsequente Marktexpansion tragen massgeblich zu diesem Erfolg bei. Mit einem bereinigten EBITDA von 601 Millionen US-Dollar und einer EBITDA-Marge von 12,4 Prozent zeigt Carvana, dass nachhaltiges Wachstum auch in einem stark fragmentierten Markt möglich ist.

Carvana setzt sich motivierte Wachstumsziele

Carvana setzt sich ehrgeizige Ziele: Der Verkauf von 3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 13,5 Prozent innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre stehen auf der Agenda. Für das dritte Quartal 2025 wird ein weiterer Anstieg der verkauften Einheiten erwartet, während das bereinigte EBITDA für 2025 auf 2,0 bis 2,2 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird.

CEO Garcia zeigt sich optimistisch und unterstreicht das Engagement für die Kunden. In der Pressemitteilung zu den Quartalszahlen schrieb er: "Während wir die enorme Chance vor uns angehen, erschliessen wir weiterhin die Skaleneffekte unseres Modells, treiben profitables Wachstum voran und sorgen für noch bessere Kundenerlebnisse".

Chancen und Risiken für Anleger: Kaufgelegenheit oder Vorsicht geboten?

Trotz der positiven Entwicklung sollten Anleger die Risiken im Auge behalten: Störungen in der Lieferkette, makroökonomischer Druck oder regulatorische Änderungen könnten die Performance beeinträchtigen. Gleichzeitig eröffnet die Expansion von Carvana Chancen, Marktanteile weiter auszubauen und vom wachsenden Online-Gebrauchtwagenmarkt zu profitieren.

Analysten zeigen sich ebenfalls überwiegend optimistisch. Laut TipRanks empfehlen 13 Experten die Aktie zum Kauf, während sechs zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 414,94 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von 12,49 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (Stand: 05. September 2025). Wie es mit der Aktien-Performance tatsächlich weitergeht, bliebt jedoch letztlich abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.