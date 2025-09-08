Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9338 -0.1%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’597 0.3%  Bitcoin 88’555 -0.3%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 66.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Conti, Schaeffler & Co: Deutsche Autozulieferer unter Druck - Tausende Stellen wackeln
Immofonds steigert 2024/25 Mietertrag und Portfolio-Wert deutlich
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
RWE-Aktie: RWE sichert sich Apollo als Partner für Amprion-Finanzierung
Suche...

Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

45’400.86
Pkt
-220.43
Pkt
-0.48 %
05.09.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Geändert am: 08.09.2025 08:32:26

Kauflaune zum Wochenstart: SMI vorbörslich höher erwartet -- DAX wohl mit Startgewinnen -- Börsen in Asien legen zu

Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Auch am deutschen Aktienmarkt dürften Startgewinne das Bild prägen. In Fernost dominieren am Montag grüne Vorzeichen das Bild.

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex könnte mit Gewinnen in die neue Handelswoche einsteigen.

Der SMI war am Freitag unter die Nulllinie und gefallen und hatte die Sitzung 0,10 Prozent im Minus bei 12'370,57 Punkten beendet.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen 0,04 Prozent tiefer bei 17'113,20 Zählern respektive 0,01 Prozent höher bei 2'027,15 Einheiten aus dem Handel.

Nach dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und den damit einhergehenden Rezessionssorgen richtet sich der Fokus der Investoren in dieser Woche auf die am Donnerstag anstehenden Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Sie gelten als entscheidende Wegmarke vor der Zinssitzung der Federal Reserve Mitte September, bei der Analysten mehrheitlich mit einer ersten Senkung des Leitzinses rechnen. Ebenfalls am Donnerstag tritt die Europäische Zentralbank zusammen - von ihr erwarten Marktteilnehmer jedoch keine Veränderung am aktuellen Zinsniveau.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigt sich am Montag vorbörslich höher.

Der DAX hatte die Freitagssitzung 0,73 Prozent schwächer bei 23'596,98 Punkten beendet.

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der deutsche Leitindex am Montag mit Kursgewinnen starten. Zuletzt war der Dax deutlich unter die runde Marke von 24'000 Punkten zurückgefallen. Zeitweise fiel er mit knapp unter 23'500 Punkten bis sein August-Tief zurück. Die 100-Tage-Linie als Gradmesser für den längerfristigen Trend wurde erstmals seit April leicht unterschritten. Die Aktienmärkte reagierten am Freitag mit Verlusten auf den schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen. Allerdings gibt es inzwischen auch zunehmende Konjunktursorgen. Ein wenig gedämpft werden könnte diese nun von der Entscheidung der Staaten des Ölförderverbunds OPEC+, ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen zu wollen.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten vor dem Wochenende ihre jüngsten Rekorde nicht verteidigen.

Der Dow Jones rutschte nach positivem Start in die Verlustzone und verlor zum Handelsschluss 0,48 Prozent auf 45'400,86 Punkte.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich während der Sitzung meist im Minus und beendete den Handel mit minus 0,03 Prozent marginal tiefer auf 21'700,39 Zähler.

Konjunkturskepsis hat am Freitag an den US-Börsen Zinssenkungshoffnungen in den Hintergrund gedrängt. Hatten zunächst weiter nachgebende Rentenrenditen die Indizes auf Rekordhochs gehievt, gewannen nach den überraschend schwachen August-Arbeitsmarktdaten Konjunktursorgen die Oberhand, auch wenn die klare Abkühlung am US-Arbeitsmarkt endgültig die Weichen für eine US-Leitzinssenkung in der übernächsten Woche stellte, wie ein Marktteilnehmer sagte.

Bereits zuvor hatten die jüngsten Anzeichen eines sich abkühlenden Jobmarktes die Zinssenkungsfantasien befeuert und die US-Börsen daher angetrieben. Der Markt preiste eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent ein, eine um 50 Basispunkte mit 8 Prozent. "Dieser Arbeitsmarktbericht unterstützt zusätzliche und schnellere Zinssenkungen über September hinaus (...)", sagte Marktstratege Jeff Schulze von ClearBridge Investments.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es zum Wochenstart mehrheitlich nach oben.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende um 1,46 Prozent auf 43'648,85 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich um deutlich moderatere 0,34 Prozent auf 3'825,54 Indexpunkte hoch.

Am Markt in Hongkong dominieren ebenfalls die Käufer, der Hang Seng zeigt sich zeitweise 0,82 Prozent höher bei 25'626,62 Punkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich im Handelsverlauf am Montag etwas fester. Für Unterstützung sorgt die intakte Zinssenkungsfantasie in den USA, nachdem am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet ausgefallen war.

Zu einer Sonderentwicklung kames in Tokio, nachdem Premier Shigeru Ishiba zurückgetreten ist und nur noch so lange im Amt ist, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die kurstreibende Spekulation am Markt war die, dass der Nachfolger möglicherweise mit einer expansiver Fiskalpolitik liebäugeln könnte. Das stützt zwar einerseits die Aktien, sorgt aber Zugleich für Druck auf die Anleihekurse, also tendenziell anziehende Renditen.

Die Marktreaktion sei insgesamt begrenzt, Japans Aktienmarkt habe sich seit dem Ausscheiden von Shinzo Abe aus dem Amt im Jahr 2020 ziemlich vom politischen Getue seiner Führer abgekoppelt. Man habe bereits den vierten Premierminister seitdem und abgesehen von einer Welle von Positionierungen in bestimmten Sektoren und Geschäften schienen sich Anleger nicht sonderlich dafür zu interessieren, beobachtet Marktteilnehmer Andrew Jackson von Ortus Advisors.

Der Yen zeigt sich gegenüber seinen Ständen vom frühen Freitag wenig verändert. Er hat zwischenzeitliche Gewinne gegenüber dem Dollar nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag wieder eingebüsst in Reaktion auf die Politkrise in Japan. Devisenexperte Chris Weston von Pepperstone glaubt, dass die jüngste Entwicklung dazu führen werde, dass die japanische Notenbank die avisierte nächste Zinserhöhung verschieben werde. Der Yen könnte sich in nächster Zeit unterdurchschnittlich entwickeln, kommentiert Marktstratege Michael Wan von der MUFG Bank. Wer die Nachfolge Ishibas antrete, werde für die politische Richtung von Bedeutung sein. Sanae Takaichi, die dem konservativen Flügel der Regierungspartei LDP angehöre, werde aufgrund ihrer Unterstützung für eine lockere Geldpolitik und Stimulierungsmassnahmen als am negativsten für den Yen angesehen. Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi werde eher als Reformer wahrgenommen, der eine jüngere Generation anspreche. Auch Wan vermutet, dass die Bank of Japan zunächst die Füsse stillhalten dürfte, bis mehr politische Klarheit herrscht.

In China und Hongkong gilt es neue Aussenhandelsdaten zu verdauen. Im August sind die Exporte zwar ebenso gestiegen wie die Importe, beide aber etwas weniger stark, als von Ökonomen im Vorfeld geschätzt. Hierin könnte sich die Zollpolitik der USA widerspiegeln.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:21 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Knappes Plus zum Wochenschluss
05.09.25 Logo WHS US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Bitcoin, Nasdaq, Gold & Aktien (Strategy, Nvidia,...) im Check
05.09.25 SMI springt auf 3-Monats-Hoch
05.09.25 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie unter Druck
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’873.95 19.48 BWDSCU
Short 13’148.15 13.59 B7ZS2U
Short 13’627.31 8.87 BTASKU
SMI-Kurs: 12’370.57 05.09.2025 17:30:18
Long 11’862.90 19.95 SZNBDU
Long 11’588.73 13.90 BH8SXU
Long 11’079.20 8.90 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
08.09.25 Norway, Parliamentary
08.09.25 Handelsbilanz - BOP Basis
08.09.25 Leistungsbilanz n.s.a.
08.09.25 Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr)
08.09.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
08.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
08.09.25 Kreditvergabe der Banken (Jahr)
08.09.25 Imports (YoY)
08.09.25 Trade Balance USD
08.09.25 Trade Balance CNY
08.09.25 Exports (YoY)
08.09.25 Foreign Reserves
08.09.25 Imports (YoY) CNY
08.09.25 Exports (YoY) CNY
08.09.25 Eco Watchers Survey: Current
08.09.25 Eco Watchers Survey: Outlook
08.09.25 Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
08.09.25 Exporte (Monat)
08.09.25 Importe (Monat)
08.09.25 Handelsbilanz
08.09.25 Industrieproduktion (im Monatsvergleich)
08.09.25 Handelsbilanz
08.09.25 Industrieproduktion s.a. (Monat)
08.09.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
08.09.25 Aktuelles Konto
08.09.25 Außenhandelsbilanz ( Monat )
08.09.25 Bauproduktion ( Jahr )
08.09.25 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
08.09.25 Arbeitslosenquote
08.09.25 Außenhandelsbilanz
08.09.25 Sentix Investorenvertrauen
08.09.25 Haushaltsausgleich
08.09.25 währungsreserven
08.09.25 Devisenreserven
08.09.25 Consumer Price Index (Inflation) (MoM)
08.09.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
08.09.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
08.09.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
08.09.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
08.09.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
08.09.25 Osmeña Day
08.09.25 Verbraucherkredit
08.09.25 Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich)

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 36: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell
Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0766 -0.0010
-0.09
EUR/USD 1.1726 0.0007
0.06
USD/EUR 0.8529 -0.0005
-0.06
EUR/CHF 0.9340 -0.0011
-0.12
JPY/CHF 0.0054 0.0000
0.00
CHF/EUR 1.0705 0.0007
0.07
CHF/GBP 0.9288 0.0004
0.04
CHF/USD 1.2552 0.0016
0.13
CHF/JPY 185.5667 -0.0896
-0.05
USD/CHF 0.7966 -0.0011
-0.14
GBP/BTC 0.0000 0.0000
0.19
EUR/BTC 0.0000 0.0000
0.11
JPY/BTC 0.0000 0.0000
1.45
CHF/BTC 0.0000 0.0000
0.33
USD/BTC 0.0000 0.0000
-0.02
EUR/ETH 0.0003 0.0000
0.36
JPY/ETH 0.0000 0.0000
0.35
CHF/ETH 0.0003 0.0000
0.58
USD/ETH 0.0002 0.0000
0.24
GBP/ETH 0.0003 0.0000
0.42
JPY/BCH 0.0000 0.0000
2.12
USD/ETC 0.0487 -0.0001
-0.17
BITCOIN/EUR 0.0660 0.0005
0.73
BITCOIN/GBP 0.0573 0.0004
0.67
BITCOIN/CHF 0.0617 0.0003
0.50

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}