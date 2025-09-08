Kauflaune zum Wochenstart: SMI vorbörslich höher erwartet -- DAX wohl mit Startgewinnen -- Börsen in Asien legen zu

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex könnte mit Gewinnen in die neue Handelswoche einsteigen.

Der SMI war am Freitag unter die Nulllinie und gefallen und hatte die Sitzung 0,10 Prozent im Minus bei 12'370,57 Punkten beendet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen 0,04 Prozent tiefer bei 17'113,20 Zählern respektive 0,01 Prozent höher bei 2'027,15 Einheiten aus dem Handel.

Nach dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und den damit einhergehenden Rezessionssorgen richtet sich der Fokus der Investoren in dieser Woche auf die am Donnerstag anstehenden Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Sie gelten als entscheidende Wegmarke vor der Zinssitzung der Federal Reserve Mitte September, bei der Analysten mehrheitlich mit einer ersten Senkung des Leitzinses rechnen. Ebenfalls am Donnerstag tritt die Europäische Zentralbank zusammen - von ihr erwarten Marktteilnehmer jedoch keine Veränderung am aktuellen Zinsniveau.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigt sich am Montag vorbörslich höher.

Der DAX hatte die Freitagssitzung 0,73 Prozent schwächer bei 23'596,98 Punkten beendet.

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der deutsche Leitindex am Montag mit Kursgewinnen starten. Zuletzt war der Dax deutlich unter die runde Marke von 24'000 Punkten zurückgefallen. Zeitweise fiel er mit knapp unter 23'500 Punkten bis sein August-Tief zurück. Die 100-Tage-Linie als Gradmesser für den längerfristigen Trend wurde erstmals seit April leicht unterschritten. Die Aktienmärkte reagierten am Freitag mit Verlusten auf den schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen. Allerdings gibt es inzwischen auch zunehmende Konjunktursorgen. Ein wenig gedämpft werden könnte diese nun von der Entscheidung der Staaten des Ölförderverbunds OPEC+, ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen zu wollen.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten vor dem Wochenende ihre jüngsten Rekorde nicht verteidigen.

Der Dow Jones rutschte nach positivem Start in die Verlustzone und verlor zum Handelsschluss 0,48 Prozent auf 45'400,86 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich während der Sitzung meist im Minus und beendete den Handel mit minus 0,03 Prozent marginal tiefer auf 21'700,39 Zähler.

Konjunkturskepsis hat am Freitag an den US-Börsen Zinssenkungshoffnungen in den Hintergrund gedrängt. Hatten zunächst weiter nachgebende Rentenrenditen die Indizes auf Rekordhochs gehievt, gewannen nach den überraschend schwachen August-Arbeitsmarktdaten Konjunktursorgen die Oberhand, auch wenn die klare Abkühlung am US-Arbeitsmarkt endgültig die Weichen für eine US-Leitzinssenkung in der übernächsten Woche stellte, wie ein Marktteilnehmer sagte.

Bereits zuvor hatten die jüngsten Anzeichen eines sich abkühlenden Jobmarktes die Zinssenkungsfantasien befeuert und die US-Börsen daher angetrieben. Der Markt preiste eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent ein, eine um 50 Basispunkte mit 8 Prozent. "Dieser Arbeitsmarktbericht unterstützt zusätzliche und schnellere Zinssenkungen über September hinaus (...)", sagte Marktstratege Jeff Schulze von ClearBridge Investments.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es zum Wochenstart mehrheitlich nach oben.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende um 1,46 Prozent auf 43'648,85 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich um deutlich moderatere 0,34 Prozent auf 3'825,54 Indexpunkte hoch.

Am Markt in Hongkong dominieren ebenfalls die Käufer, der Hang Seng zeigt sich zeitweise 0,82 Prozent höher bei 25'626,62 Punkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich im Handelsverlauf am Montag etwas fester. Für Unterstützung sorgt die intakte Zinssenkungsfantasie in den USA, nachdem am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet ausgefallen war.

Zu einer Sonderentwicklung kames in Tokio, nachdem Premier Shigeru Ishiba zurückgetreten ist und nur noch so lange im Amt ist, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die kurstreibende Spekulation am Markt war die, dass der Nachfolger möglicherweise mit einer expansiver Fiskalpolitik liebäugeln könnte. Das stützt zwar einerseits die Aktien, sorgt aber Zugleich für Druck auf die Anleihekurse, also tendenziell anziehende Renditen.

Die Marktreaktion sei insgesamt begrenzt, Japans Aktienmarkt habe sich seit dem Ausscheiden von Shinzo Abe aus dem Amt im Jahr 2020 ziemlich vom politischen Getue seiner Führer abgekoppelt. Man habe bereits den vierten Premierminister seitdem und abgesehen von einer Welle von Positionierungen in bestimmten Sektoren und Geschäften schienen sich Anleger nicht sonderlich dafür zu interessieren, beobachtet Marktteilnehmer Andrew Jackson von Ortus Advisors.

Der Yen zeigt sich gegenüber seinen Ständen vom frühen Freitag wenig verändert. Er hat zwischenzeitliche Gewinne gegenüber dem Dollar nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag wieder eingebüsst in Reaktion auf die Politkrise in Japan. Devisenexperte Chris Weston von Pepperstone glaubt, dass die jüngste Entwicklung dazu führen werde, dass die japanische Notenbank die avisierte nächste Zinserhöhung verschieben werde. Der Yen könnte sich in nächster Zeit unterdurchschnittlich entwickeln, kommentiert Marktstratege Michael Wan von der MUFG Bank. Wer die Nachfolge Ishibas antrete, werde für die politische Richtung von Bedeutung sein. Sanae Takaichi, die dem konservativen Flügel der Regierungspartei LDP angehöre, werde aufgrund ihrer Unterstützung für eine lockere Geldpolitik und Stimulierungsmassnahmen als am negativsten für den Yen angesehen. Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi werde eher als Reformer wahrgenommen, der eine jüngere Generation anspreche. Auch Wan vermutet, dass die Bank of Japan zunächst die Füsse stillhalten dürfte, bis mehr politische Klarheit herrscht.

In China und Hongkong gilt es neue Aussenhandelsdaten zu verdauen. Im August sind die Exporte zwar ebenso gestiegen wie die Importe, beide aber etwas weniger stark, als von Ökonomen im Vorfeld geschätzt. Hierin könnte sich die Zollpolitik der USA widerspiegeln.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires