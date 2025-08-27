|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.08.2025 09:19:41
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.98 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
101.63 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.08%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Novartis-Aktie stabil: Novartis geht Forschungskooperation mit BioArctic ein (AWP)
|
26.08.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|09:19
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.25
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|102.00
|0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:20
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|09:19
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy
|09:17
|
UBS AG
Givaudan Neutral
|09:16
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
RATIONAL Buy