FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.98 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
101.63 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.08%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

