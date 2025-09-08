Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vor Absturz? 08.09.2025 03:44:32

Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen

Viele Prognosen gehen davon aus, dass Bitcoin bis 2026 unter 100'000 US-Dollar bleiben wird, Analysten sehen den Kurs ebenfalls unter Druck.

• Polymarket: Mehrheit sieht BTC bis 2026 unter 100'000 US-Dollar
• Warnung vor makroökonomischen Risiken
• Technische Marken könnten zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen

Prognosemärkte mit skeptischer Tendenz

Angesichts des Allzeithochs von 124'457,12 US-Dollar am 14. August wirkt die Einschätzung überraschend, dass Bitcoin bis 2026 unter 100'000 US-Dollar fallen könnte. Nur wenige Wochen später zeigt sich auf Polymarket eine klare Skepsis: Laut Polymarket erwarten derzeit rund 65 Prozent der Teilnehmer, dass die prominenteste Kryptowährung bis 2026 unter 100'000 US-Dollar notiert.

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Zum Vergleich: Am 14. August lag die Wahrscheinlichkeit der Polymarket-Umfrage nach noch bei 38 Prozent. Die schnelle Veränderung symbolisiert die Auswirkung kurzfristiger Schwankungen auf die Stimmung am Markt.

Makroökonomische Risiken rücken in den Vordergrund

Arthur Hayes, Mitgründer und früherer CEO von BitMEX, verweist via X (vorher Twitter) auf Risiken, die auch fernab des Kryptomarkts entstehen. So könnten schwächere US-Arbeitsmarktdaten, mögliche neue Zölle sowie eine angespannte Kreditlage die Nachfrage nach Bitcoin erheblich belasten, wie Finance Magnates berichtet. Unter diesen Bedingungen wäre ein Rückgang in Richtung 100'000 US-Dollar plausibel. Hayes sieht in einer schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung einen entscheidenden Faktor für die Kursentwicklung.

Technische Marken im Fokus der Analysten

Neben den fundamentalen Belastungen rücken auch technische Schwellenwerte in den Fokus. Hayes betont insbesondere die Unterstützung am 200-Tage-EMA, die sich in der Region um 100'000 US-Dollar befindet. Laut Finance Magnates droht bei einem Bruch dieser Marke verstärkter Verkaufsdruck, der den Bitcoin sogar bis in den Bereich um 75'000 US-Dollar drücken könnte. Technische Indikatoren könnten damit den entscheidenden Auslöser liefern, wenn die Stimmung am Markt kippt.

Szenario bleibt realistisch

Auch andere Analysten halten ein Abrutschen unter 100'000 US-Dollar nicht für ausgeschlossen. Stephen McClurg, Gründer und CEO von Canary Capital, erklärte gegenüber Yahoo Finance, ein solcher Rückgang von Bitcoin sei "entirely possible". Damit schliessen auch erfahrene Marktbeobachter ein solches Szenario nicht aus. Damit rücken die skeptischen Prognosen und technischen Risiken stärker in den Fokus, auch wenn Bitcoin zuletzt ein Rekordhoch erreicht hat.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Proof of Space: Umweltfreundliche Alternative im Bitcoin- und Krypto-Mining
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200`000 US-Dollar klettern

Bildquelle: tungtaechit / Shutterstock,Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com

