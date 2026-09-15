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15.09.2026 15:25:55

UBS-CIO Maximilian Kunkel: «Die Rally wird breiter»

UBS
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Maximilian Kunkel spricht im Interview über Chancen und Risiken in den kommenden Monaten. (Bild zVg)

Hohe Bewertungen, hartnäckige Inflation und geopolitische Risiken sorgen für Nervosität an den Märkten. UBS-CIO Maximilian Kunkel bleibt dennoch konstruktiv. Im Interview erklärt er, warum die Aktienrally noch Potenzial hat, wo er jenseits der Halbleiter Chancen sieht – und weshalb er bei langlaufenden Anleihen vorsichtig bleibt.

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Short 1060.25 18.09.2026 156945407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4175 11.24 156945240
Long 12.08 5.96 159232194
Long 32.5231 5.20 159232191
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7317 12.26 157230308
Short 9.3827 7.99 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -14.62 57946586
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