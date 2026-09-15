UBS-CIO Maximilian Kunkel: «Die Rally wird breiter»

Hohe Bewertungen, hartnäckige Inflation und geopolitische Risiken sorgen für Nervosität an den Märkten. UBS-CIO Maximilian Kunkel bleibt dennoch konstruktiv. Im Interview erklärt er, warum die Aktienrally noch Potenzial hat, wo er jenseits der Halbleiter Chancen sieht – und weshalb er bei langlaufenden Anleihen vorsichtig bleibt.