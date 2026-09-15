UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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15.09.2026 15:25:55
UBS-CIO Maximilian Kunkel: «Die Rally wird breiter»
Hohe Bewertungen, hartnäckige Inflation und geopolitische Risiken sorgen für Nervosität an den Märkten. UBS-CIO Maximilian Kunkel bleibt dennoch konstruktiv. Im Interview erklärt er, warum die Aktienrally noch Potenzial hat, wo er jenseits der Halbleiter Chancen sieht – und weshalb er bei langlaufenden Anleihen vorsichtig bleibt.
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Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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