Schwacher Handel: SLI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Um 09:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.93 Prozent tiefer bei 2’200.18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.603 Prozent auf 2’207.53 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2’207.62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’199.58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.722 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 2’265.74 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 2’268.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der SLI noch bei 2’052.74 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2.29 Prozent zu Buche. Bei 2’352.31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1.38 Prozent auf 7’710.00 CHF), Sonova (+ 0.55 Prozent auf 253.80 CHF), Swiss Re (+ 0.17 Prozent auf 144.00 CHF), Swisscom (+ 0.16 Prozent auf 646.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.13 Prozent auf 223.70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Straumann (-2.94 Prozent auf 88.44 CHF), VAT (-2.14 Prozent auf 667.60 CHF), Richemont (-1.83 Prozent auf 169.45 CHF), Sika (-1.67 Prozent auf 170.85 CHF) und Roche (-1.67 Prozent auf 354.00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 132’186 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298.357 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.46 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch