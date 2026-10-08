UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 12:29:00
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von UBS
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 39,09 CHF.
Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,09 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'666 Punkten steht. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,92 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 39,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 744'869 UBS-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. 15,22 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 27,73 Prozent sinken.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 USD ausgeschüttet werden. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
September 2026: Experten empfehlen UBS-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:29
|UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von UBS (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.