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08.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von UBS

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von UBS

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 39,09 CHF.

UBS
39.23 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,09 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'666 Punkten steht. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,92 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 39,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 744'869 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. 15,22 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 27,73 Prozent sinken.

Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 USD ausgeschüttet werden. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3647 17.12.2027 139599035
Long 12.3987 15.06.2029 159690477
Long 979.5 18.12.2026 157924913
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4205 17.09.2027 160910942
Short 11.6607 17.12.2027 156564487
Short 489.75 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4205 11.19 155489246
Long 11.5235 6.38 156705508
Long 26.12 1.38 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8807 11.78 160676941
Short 9.904 7.26 161113387
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.37 57946586
Long 10 -9.68 147182344
Long 12 -40.46 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

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Short 15’124.47 8.91 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’153.72 19.73 SVB5UU
Long 12’851.63 13.74 BSU9TU
Long 12’311.20 9.00 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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