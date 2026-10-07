Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch

Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studien Remodel-1 und Remodel-2 zum Wirkstoff Remibrutinib, die am 23. Oktober präsentiert werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.

Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. In den Remodel-Studien wurde Remibrutinib mit dem bereits zugelassenen Wirkstoff Teriflunomid verglichen.

Ebenfalls als Late-Breaking-Abstract präsentiert werden neue Daten zu Kesimpta (Ofatumumab) bei Multipler Sklerose im Kindes- und Jugendalter. Dabei handelt es sich um Ergebnisse der Phase-III-Studie Neos, in der Ofatumumab und Siponimod mit Fingolimod verglichen wurden. Kesimpta ist bereits für Erwachsene mit schubförmiger Multipler Sklerose zugelassen.

Darüber hinaus präsentiert der Pharmariese Daten aus der Studie Sthenos, in der Kesimpta bei bisher unbehandelten Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wurde. Weitere Präsentationen betreffen Schwangerschafts- und Stillzeit-Daten zu Kesimpta aus den Studien Prim und Katharos. Insgesamt umfasst das Novartis-Programm am Kongress 46 Abstracts.

An der SIX honorieren Anleger die neuen MS-Daten mit Kursgewinnen: Zeitweise steht die Novartis-Aktie 2,42 Prozent höher bei 120,02 Schweizer Franken.

awp-robot/hr

Basel (awp)