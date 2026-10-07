|Fachkongress
|
07.10.2026 17:49:00
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
Novartis wird an der Fachkonferenz MSToronto2026 neue Daten zu seinem Multiple-Sklerose-Portfolio vorstellen.
Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. In den Remodel-Studien wurde Remibrutinib mit dem bereits zugelassenen Wirkstoff Teriflunomid verglichen.
Ebenfalls als Late-Breaking-Abstract präsentiert werden neue Daten zu Kesimpta (Ofatumumab) bei Multipler Sklerose im Kindes- und Jugendalter. Dabei handelt es sich um Ergebnisse der Phase-III-Studie Neos, in der Ofatumumab und Siponimod mit Fingolimod verglichen wurden. Kesimpta ist bereits für Erwachsene mit schubförmiger Multipler Sklerose zugelassen.
Darüber hinaus präsentiert der Pharmariese Daten aus der Studie Sthenos, in der Kesimpta bei bisher unbehandelten Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wurde. Weitere Präsentationen betreffen Schwangerschafts- und Stillzeit-Daten zu Kesimpta aus den Studien Prim und Katharos. Insgesamt umfasst das Novartis-Programm am Kongress 46 Abstracts.
An der SIX honorieren Anleger die neuen MS-Daten mit Kursgewinnen: Zeitweise steht die Novartis-Aktie 2,42 Prozent höher bei 120,02 Schweizer Franken.
awp-robot/hr
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerluste an den US-Börsen -- SMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.