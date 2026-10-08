Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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08.10.2026 12:26:22
SLI aktuell: SLI zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer
Der SLI zeigt sich am Donnerstag im Minus.
Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.86 Prozent tiefer bei 2’201.84 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’207.53 Zählern und damit 0.603 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’220.92 Punkte).
Bei 2’196.79 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’207.62 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0.647 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’265.74 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 2’268.15 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 2’052.74 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2.36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 2.17 Prozent auf 7’770.00 CHF), Sonova (+ 1.35 Prozent auf 255.80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.49 Prozent auf 224.50 CHF), SGS SA (+ 0.49 Prozent auf 94.34 CHF) und Swisscom (+ 0.47 Prozent auf 648.00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-3.40 Prozent auf 88.02 CHF), Richemont (-3.13 Prozent auf 167.20 CHF), Holcim (-1.85 Prozent auf 62.50 CHF), Sika (-1.76 Prozent auf 170.70 CHF) und Sandoz (-1.72 Prozent auf 69.52 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 741’289 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298.357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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