Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Signal aus Übersee
|
08.10.2026 16:59:00
Rekordgewinn bei Samsung: Welche Signale Micron-Anleger daraus ziehen können
Samsung meldet für das dritte Quartal fast das Neunfache an operativem Gewinn, doch die Aktie gibt nach. Welche Signale Micron-Anleger daraus ziehen.
- Samsungs Gewinnsprung wurde von Speicherchips getrieben
- Skeptiker sehen im Rekord womöglich den Höhepunkt des Zyklus
- Details zu HBM und Segmenten folgen erst mit dem Vollbericht
Samsung Electronics hat für das dritte Quartal 2026 einen operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won angekündigt, fast das Neunfache des Vorjahres. Die Micron-Aktie, die als Speicherchip-Hersteller direkt vom selben Zyklus profitiert, gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel nach.
Samsung liefert vierten Rekord in Folge
Samsung Electronics gab am Donnerstag bekannt, dass der operative Gewinn im dritten Quartal um fast das Neunfache auf 107,4 Billionen Won gestiegen sein dürfte. Laut Barron's entspricht das umgerechnet 80,18 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 12,17 Billionen Won, im zweiten Quartal 2026 lagen sie bei 89,49 Billionen Won. Es ist das vierte Rekordquartal in Folge.
Der Umsatz liegt bei rund 195 Billionen Won. Der Gewinn blieb knapp unter der Bloomberg-Prognose von 108,67 Billionen Won. Die Samsung-Aktie schloss im südkoreanischen Handel trotzdem um 2,4 Prozent niedriger.
Was die Zahlen für die Micron-Aktie heissen
Im NASDAQ-Handel verliert die Micron-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,88 Prozent auf 1'067,63 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch um 4,1 Prozent gestiegen war. Laut Barron's sei der Gewinnanstieg bei Samsung mit ziemlicher Sicherheit von Speicherchips getrieben worden, was auf weiterhin starke Gewinne bei Micron hindeuten könnte. Samsung veröffentlicht für die vorläufigen Ergebnisse keine Aufschlüsselung nach Geschäftsbereichen.
Micron selbst hatte Ende September für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 54,23 Milliarden US-Dollar und eine Non-GAAP-Bruttomarge von 87,0 Prozent gemeldet. Für das erste Geschäftsquartal 2027 peilt das Unternehmen 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Das Management sieht keinen Zeitpunkt, an dem Angebot und Nachfrage bei Speicher wieder ins Gleichgewicht kommen.
Bewertung, Kursziele und Zyklusrisiko für Anleger
D.A. Davidson hob laut Barron's am Mittwoch das Kursziel für Micron von 2'100 auf 3'000 US-Dollar an, bei einer Buy-Einstufung. Analyst Gil Luria begründet das mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 für 2027. Ein gut positioniertes Unternehmen mit schnellerem Gewinnwachstum als der Markt dürfte laut Luria mindestens mit einem marktüblichen Vielfachen gehandelt werden.
Barron's verweist zudem darauf, dass die Speicherproduktion voraussichtlich erst ab 2028 deutlich steigt. Der Gewinnboom könnte demnach anhalten und umfangreiche Aktienrückkäufe nach sich ziehen. Skeptiker dürften dagegen argumentieren, die enormen Quartalsgewinne spiegelten nur einen zyklischen Höhepunkt wider.
Der vollständige Samsung-Quartalsbericht wird Ende Oktober 2026 erwartet.
Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Micron Technology (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.