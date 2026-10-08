Rekordgewinn bei Samsung: Welche Signale Micron-Anleger daraus ziehen können

Samsungs Gewinnsprung wurde von Speicherchips getrieben

Skeptiker sehen im Rekord womöglich den Höhepunkt des Zyklus

Details zu HBM und Segmenten folgen erst mit dem Vollbericht

Samsung Electronics hat für das dritte Quartal 2026 einen operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won angekündigt, fast das Neunfache des Vorjahres. Die Micron-Aktie, die als Speicherchip-Hersteller direkt vom selben Zyklus profitiert, gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel nach.

Samsung liefert vierten Rekord in Folge

Samsung Electronics gab am Donnerstag bekannt, dass der operative Gewinn im dritten Quartal um fast das Neunfache auf 107,4 Billionen Won gestiegen sein dürfte. Laut Barron's entspricht das umgerechnet 80,18 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 12,17 Billionen Won, im zweiten Quartal 2026 lagen sie bei 89,49 Billionen Won. Es ist das vierte Rekordquartal in Folge.

Der Umsatz liegt bei rund 195 Billionen Won. Der Gewinn blieb knapp unter der Bloomberg-Prognose von 108,67 Billionen Won. Die Samsung-Aktie schloss im südkoreanischen Handel trotzdem um 2,4 Prozent niedriger.

Was die Zahlen für die Micron-Aktie heissen

Im NASDAQ-Handel verliert die Micron-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,88 Prozent auf 1'067,63 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch um 4,1 Prozent gestiegen war. Laut Barron's sei der Gewinnanstieg bei Samsung mit ziemlicher Sicherheit von Speicherchips getrieben worden, was auf weiterhin starke Gewinne bei Micron hindeuten könnte. Samsung veröffentlicht für die vorläufigen Ergebnisse keine Aufschlüsselung nach Geschäftsbereichen.

Micron selbst hatte Ende September für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 54,23 Milliarden US-Dollar und eine Non-GAAP-Bruttomarge von 87,0 Prozent gemeldet. Für das erste Geschäftsquartal 2027 peilt das Unternehmen 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Das Management sieht keinen Zeitpunkt, an dem Angebot und Nachfrage bei Speicher wieder ins Gleichgewicht kommen.

Bewertung, Kursziele und Zyklusrisiko für Anleger

D.A. Davidson hob laut Barron's am Mittwoch das Kursziel für Micron von 2'100 auf 3'000 US-Dollar an, bei einer Buy-Einstufung. Analyst Gil Luria begründet das mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 für 2027. Ein gut positioniertes Unternehmen mit schnellerem Gewinnwachstum als der Markt dürfte laut Luria mindestens mit einem marktüblichen Vielfachen gehandelt werden.

Barron's verweist zudem darauf, dass die Speicherproduktion voraussichtlich erst ab 2028 deutlich steigt. Der Gewinnboom könnte demnach anhalten und umfangreiche Aktienrückkäufe nach sich ziehen. Skeptiker dürften dagegen argumentieren, die enormen Quartalsgewinne spiegelten nur einen zyklischen Höhepunkt wider.

Der vollständige Samsung-Quartalsbericht wird Ende Oktober 2026 erwartet.

Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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