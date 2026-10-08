UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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08.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 39,11 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,11 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'709 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 38,89 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,00 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'951'017 Stück gehandelt.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 27,77 Prozent Luft nach unten.
UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 USD aus. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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