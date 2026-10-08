Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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08.10.2026 15:58:16
Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter
Der SMI zeigt sich heute schwächer.
Um 15:41 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0.61 Prozent auf 13’724.68 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.644 Prozent auf 13’719.56 Punkte an der Kurstafel, nach 13’808.42 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’746.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13’617.92 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.254 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der SMI auf 14’057.61 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 14’174.35 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 12’648.11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.60 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 0.94 Prozent auf 76.27 CHF), Zurich Insurance (+ 0.73 Prozent auf 577.20 CHF), Givaudan (+ 0.35 Prozent auf 3’430.00 CHF), Swiss Re (+ 0.03 Prozent auf 143.80 CHF) und Galderma (-0.03 Prozent auf 162.55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2.14 Prozent auf 168.90 CHF), Lonza (-1.70 Prozent auf 567.40 CHF), Sika (-1.29 Prozent auf 171.50 CHF), Amrize (-1.19 Prozent auf 29.99 CHF) und Holcim (-1.16 Prozent auf 62.94 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’716’911 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298.357 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7.70 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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