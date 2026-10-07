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Experten-Analyse 07.10.2026 09:39:03

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der UBS-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

UBS
40.20 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 45 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Geplante Regulierungsmassnahmen und deren potenzielle strategische Auswirkungen hätten die starke operative Erfolgsgeschichte der Schweizer Bank in den vergangenen zweieinhalb Jahren überschattet, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin Grund, optimistisch zu bleiben. So sollte im dritten Quartal der Vorsteuergewinn im Jahresvergleich stark um 23 Prozent gestiegen sein. Mit dem Abschluss der Integration der Credit Suisse bis Jahresende dürfte zudem die Eigenkapitalrendite 2027 den Höchststand von 2021 übertreffen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die UBS-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die UBS-Aktie musste um 09:23 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0.3 Prozent auf 40.44 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 16.22 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 152’420 UBS-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die UBS-Aktie um 12.2 Prozent zu. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3587 21.12.2029 159690483
Long 12.3841 20.12.2030 159690495
Long 507.75 16.10.2026 159435603
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6895 19.03.2027 159436232
Short 338.5 16.10.2026 159232516
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2446 11.32 156564133
Long 12.2199 5.32 157230111
Long 13.54 4.74 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6508 12.32 157436898
Short 11.9471 5.78 160910644
Short 16.248 3.62 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -42.57 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.44 SFBR9U
Short 14’627.29 13.70 S1B74U
Short 15’154.10 8.98 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’785.31 07.10.2026 09:54:42
Long 13’185.93 19.42 SKBOPU
Long 12’888.30 13.64 BSUR4U
Long 12’359.38 8.96 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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