UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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07.10.2026 09:39:03
Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der UBS-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 45 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Geplante Regulierungsmassnahmen und deren potenzielle strategische Auswirkungen hätten die starke operative Erfolgsgeschichte der Schweizer Bank in den vergangenen zweieinhalb Jahren überschattet, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin Grund, optimistisch zu bleiben. So sollte im dritten Quartal der Vorsteuergewinn im Jahresvergleich stark um 23 Prozent gestiegen sein. Mit dem Abschluss der Integration der Credit Suisse bis Jahresende dürfte zudem die Eigenkapitalrendite 2027 den Höchststand von 2021 übertreffen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die UBS-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die UBS-Aktie musste um 09:23 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0.3 Prozent auf 40.44 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 16.22 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 152’420 UBS-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die UBS-Aktie um 12.2 Prozent zu. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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