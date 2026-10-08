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SPI im Blick 08.10.2026 15:58:16

SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück

SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Der SPI fällt heute.

Roche
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Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.62 Prozent auf 19’433.73 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.433 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.724 Prozent auf 19’413.96 Punkte an der Kurstafel, nach 19’555.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’466.65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’313.54 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.071 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19’848.24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’931.89 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 17’419.74 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.53 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6.41 Prozent auf 0.15 CHF), DocMorris (+ 3.82 Prozent auf 13.87 CHF), Gurit (+ 3.74 Prozent auf 49.90 CHF), SoftwareONE (+ 2.51 Prozent auf 8.77 CHF) und TX Group (+ 2.37 Prozent auf 173.00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Infomaniak (-9.29 Prozent auf 77.10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6.44 Prozent auf 6.97 CHF), ams-OSRAM (-6.24 Prozent auf 22.54 CHF), Klingelnberg (-4.13 Prozent auf 10.45 CHF) und GAM (-4.11 Prozent auf 0.07 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’716’911 Aktien gehandelt. Mit 306.374 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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