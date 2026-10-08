Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SPI im Blick
|
08.10.2026 15:58:16
SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück
Der SPI fällt heute.
Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.62 Prozent auf 19’433.73 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.433 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.724 Prozent auf 19’413.96 Punkte an der Kurstafel, nach 19’555.48 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’466.65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’313.54 Zählern.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.071 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19’848.24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’931.89 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 17’419.74 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.53 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6.41 Prozent auf 0.15 CHF), DocMorris (+ 3.82 Prozent auf 13.87 CHF), Gurit (+ 3.74 Prozent auf 49.90 CHF), SoftwareONE (+ 2.51 Prozent auf 8.77 CHF) und TX Group (+ 2.37 Prozent auf 173.00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Infomaniak (-9.29 Prozent auf 77.10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6.44 Prozent auf 6.97 CHF), ams-OSRAM (-6.24 Prozent auf 22.54 CHF), Klingelnberg (-4.13 Prozent auf 10.45 CHF) und GAM (-4.11 Prozent auf 0.07 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’716’911 Aktien gehandelt. Mit 306.374 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Klingelnberg AG
|
15:58
|SIX-Handel SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Gurit Holding AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19’338.33
|-1.11%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.