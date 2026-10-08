Asiens Börsen schwächer -- SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt suchte am Mittwoch seine Richtung.

Der SMI ging zunächst schwächer in den Handel und wechselte im Verlauf häufiger die Richtung. Letztlich beendete das Barometer den Handelstag 0,14 Prozent höher bei 13'808,42 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI bewegten sich nach tieferem Start derweil leicht im Minus. Hier waren schliesslich Verluste von 0,04 Prozent auf 19'555,48 Zähler bzw. von 0,24 Prozent auf 2'220,92 Einheiten zu sehen.

Dem Schweizer Aktienmarkt ging nach der jüngsten Rally die Puste aus, nach drei Tagen mit steigenden Kursen war nun nur noch ein minimales Plus zu sehen. Nach der leichten Entspannung des Vortages hätten die weiterhin bestehenden Risiken über Nacht die Zinsen für Staatsanleihen ebenso wie die Ölpreise wieder nach oben getrieben, hiess es in einer Markteinschätzung von Swissquote.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch scheu.

Der DAX zeigte sich bereits zum Start mit spürbaren Abgaben und gab in der Folge weiter nach. Letztlich ging es 1,35 Prozent nach unten auf 25'104,36 Zähler.

Damit endete die dreitägige Gewinnphase des deutschen Leitindex. Nachdem er am Vortag zeitweise die Marke von 25'500 Punkten hinter sich gelassen hatte, näherte er sich am Mittwoch mit seinem Tagestief von 25'055 Punkten wieder der runden 25'000-Punkte-Schwelle.

Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen hielten sich Investoren zumindest in Europa zurück. Hohe Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsicherten. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hiess es von der Privatbank Merck Finck.

WALL STREET

An der Wall Street liessen sich nach den jüngsten Höchstständen Gewinnmitnahmen beobachten.

So gab der Dow Jones zur Wochenmitte um 0,66 Prozent auf 51'179,22 Punkte nach.

Gleiches galt für den technologielastigen NASDAQ Composite, der mit einem Abschlag von 0,22 Prozent bei 27'538,69 Zählern in den Feierabend ging.

Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002. Dies nährt Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.

Zwar haben die Öl-Transporte durch die Strasse von Hormus in den vergangenen Wochen zugenommen, allerdings wurde ein Anstieg der Angriffe auf Öltanker registriert. So meldete die britische Schifffahrtsbehörde UK Maritime Trade Operations für den gerade erst begonnen Monat Oktober mindestens neun Angriffe. Das entspricht der Hälfte aller Angriffe, die im Vormonat in dieser Wasserstrasse und im Persischen Golf zusammen registriert wurden. Die Ölpreise legten wieder zu und an den Anleihemärkten stiegen die Renditen erneut.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost folgen am Donnerstag den negativen Vorgeben der Wall Street.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:36 Uhr) einen Verlust von 0,88 Prozent bei 69'419,93 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,27 Prozent auf 3'831,84 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,69 Prozent auf 23'963,31 Punkte ab.

Marktteilnehmer verweisen auf die negativen US-Vorgaben und das hohe Niveau der Ölpreise und Anleiherenditen. An der Wall Street hatten Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen, nachdem S&P 500 und NASDAQ am Tag zuvor neue Rekordstände erklommen hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires