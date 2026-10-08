UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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08.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 38,98 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die UBS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 38,98 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die UBS-Aktie bis auf 38,94 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 142'077 UBS-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,55 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.
UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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