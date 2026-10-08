Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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08.10.2026 15:58:16
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter
Der SLI verliert derzeit an Boden.
Am Donnerstag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.56 Prozent leichter bei 2’208.43 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.603 Prozent auf 2’207.53 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.92 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’193.39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’211.31 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0.349 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’265.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2’268.15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’052.74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.67 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 2.24 Prozent auf 7’775.00 CHF), Sonova (+ 1.35 Prozent auf 255.80 CHF), Nestlé (+ 0.94 Prozent auf 76.27 CHF), Julius Bär (+ 0.91 Prozent auf 70.72 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.73 Prozent auf 577.20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-3.73 Prozent auf 87.72 CHF), Richemont (-2.14 Prozent auf 168.90 CHF), VAT (-1.70 Prozent auf 670.60 CHF), Lonza (-1.70 Prozent auf 567.40 CHF) und Sika (-1.29 Prozent auf 171.50 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’716’911 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 298.357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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