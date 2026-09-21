UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Zahl möglicher Szenarien für die Kapitalausstattung ausländischer Töchter habe in den letzten Wochen zugenommen, schrieb Anke Reingen in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Schweizer Großbank müsse hier mit einer Lösung vorankommen, um den Druck auf den Anlagehintergrund loszuwerden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42.16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
09:32
|UBS-Aktie: CEO hält Kapital-Kompromiss für "verkraftbar" (AWP)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|UBS Aktie News: UBS am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)