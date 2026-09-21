UBS 42.16 CHF 1.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Zahl möglicher Szenarien für die Kapitalausstattung ausländischer Töchter habe in den letzten Wochen zugenommen, schrieb Anke Reingen in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Schweizer Großbank müsse hier mit einer Lösung vorankommen, um den Druck auf den Anlagehintergrund loszuwerden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.