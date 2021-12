Tesla Charger: Wand-Ladestationen sind jetzt in verschiedenen Farben verfügbar

• Wall Connector Faceplate ist in fünf Farben erhältlich• Drei neue Farben für Tesla werden durch ein App-Update enthüllt• Erste Tesla-Kunden zeigen sich begeistert von dem neuen Tesla-Produkt

Tesla Charger in neuen Farben

Seit Kurzem gibt es ein neues Tesla-Produkt auf dem Markt. Mit der neuen Wall Connector Faceplate gibt es den Tesla Charger nun mit neuem Anstrich. Wie elektrek berichtet, ist die Wand-Ladestation des US-amerikanischen Herstellers wegen seines Preises und seiner Leistungskapazität eine sehr beliebte Ladestation. Zuvor gab es den Charger nur in den Farben Silber und Schwarz, doch mit der neuen Frontplatte kommen die Farben Midnight Silver Metallic, Deep Blue Metallic, Red Multi-Coat und Solid Black hinzu. "Passen Sie Ihren Wall Connector perfekt an die Lackfarbe Ihres Tesla-Fahrzeugs an - mit der farblich abgestimmten Wall Connector Faceplate. Diese Frontplatten sind aus dem gleichen haltbaren Hartglas wie das Originaldesign gefertigt und bieten eine elegante Alternative zu Ihrer Tesla-Ladeeinrichtung und eine einfache Installation.", heisst es auf der Tesla-Website. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Faceplate nur zu dem Charger der dritten Generation passt, der laut Website 550 US-Dollar kostet. Die Faceplate gibt es jedoch bereits für 100 US-Dollar.

Neue Farben für Tesla

Die Charger sind nicht die einzigen Tesla-Produkte, die neue Farben erhalten. Erst vor einigen Wochen wurden durch ein App-Update drei neue Farben für Tesla enthüllt. Die drei neuen Farben "Deep Crimson Multicoat", "Abyss Blue Multicoat" und "Mercury Silver Metallic" sollen vermutlich in der deutschen Gigafactory Grünheide nahe Berlin hergestellt werden. Laut Elon Musk sei die Farbe "Deep Crimson Multicoat", ein dunkles Rot, sein Favorit unter den neuen Farben. Offen bleibt jedoch, für welche Modelle diese Farben zur Verfügung stehen sollen.

Erste Tesla-Fans zeigen sich begeistert

In einem Forum des Tesla Motors Club tauschen sich bereits die ersten Tesla-Liebhaber zu den neuen Wall Connector Faceplates aus. "Diese Dinger sind erst diese Woche herausgekommen. Ich habe einen gekauft. […] Ja, ich könnte auch 100 Dollar in Brand stecken. Aber dann würde ich mir kein blaues Wandladegerät ansehen, das perfekt zu meinem Auto passt. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und mein Wandladegerät ist aussen an meinem Haus angebracht und nicht in der Garage versteckt, sodass ich den Ruhm von "Deep Blue Metallic" mit der Welt teilen kann, indem ich mein Ladegerät farblich auf mein Auto abstimme....", schreibt einer der begeisterten Kunden. Und auch in den Kommentaren zu dem Beitrag lässt sich die Freude über das neue Produkt herauslesen. "Ich bin eifersüchtig", heisst es zum Beispiel in einem der Kommentare.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch