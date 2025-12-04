|Depot umgekrempelt
|
04.12.2025 03:07:07
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten Quartal 2025 hat er seine Aktieninvestments fast vollständig neu ausgerichtet.
Insgesamt bestand Burrys Depot zum Ende des dritten Quartals nur noch aus drei Aktien-Positionen und zahlreichen Options-Wetten. Lediglich eine Aktienposition aus dem Vorquartal blieb auch in Q3 bestehen. Der Wert des gesamten Portfolios von Scion Asset Management belief sich dabei auf rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Da das verwaltete Vermögen somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar überstieg, musste auch Burry - wie andere institutionelle Investoren - seine Beteiligungen über das 13F-Formular gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen.
Das folgende Ranking listet seine Aktien-Investments im dritten Quartal 2025 auf - gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil an Burrys Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. September 2025.
Redaktion finanzen.ch
