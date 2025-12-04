Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KI-Bilanz 04.12.2025 20:54:00

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher

Das KI-Unternehmen C3.ai hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das jüngst abgeschlossene Quartal vorgelegt.

C3.ai
12.18 CHF 4.45%
Kaufen Verkaufen
Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 erlitt C3.ai einen Verlust in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 0,52 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen. Experten hatten weiter mit roten Zahlen gerechnet und dabei ein negatives EPS in Höhe von -0,327 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz des KI-Spezialisten lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 75,1 Millionen US-Dollar. Damit übertraf C3.ai die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 74,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen 94,3 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Im Handel an der NYSE bewegt sich die C3.ai-Aktie zwischenzeitlich 4,53 Prozent höher bei 15,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.

Bildquelle: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com

