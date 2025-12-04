Apple Aktie 908440 / US0378331005
04.12.2025 20:52:00
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
Der Schweizer Bezahldienst Twint prüft laut einer Meldung in den "CH Media"-Zeitungen rechtliche Schritte gegen den US-Techkonzern Apple.
Apple - ein Doppelklick auf die Seitentaste des iPhones - funktioniert in der Schweiz nur, wenn die Nutzenden ihre Debit- oder Kreditkarte bei Apple Pay hinterlegt haben, wie das Medienhaus am Donnerstag schrieb.
Andere Anbieter digitaler Portemonnaies können demnach nur kostenpflichtig darauf zugreifen, so der Bericht weiter. Wegen der Kosten habe sich kein hiesiger Anbieter darauf eingelassen. Twint wisse von anderen Schweizer Firmen, die ebenfalls Interesse an einem Zugang hätten, teilte der Anbieter "CH Media" mit. Auf eine Anfrage habe Apple nicht reagiert.
Die Apple-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 1,47 Prozent tiefer bei 279,96 US-Dollar.
Zürich (awp/sda)
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
