Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Besser als erwartet
|
03.12.2025 22:12:00
Snowflake-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn zieht deutlicher an als erwartet
Das KI-Unternehmen Snowflake hat zur Wochenmitte die Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.
Snowflake ein EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar. Nachdem im Vorjahreszeitraum ein Non-GAAP-Gewinn von 0,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, hatten Analysten nun mit einem EPS von 0,31 US-Dollar gerechnet.
Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im dritten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,21 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 942,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,184 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.
Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NYSE reagierte die Snowflake-Aktie mit einem Abschlag von 4,1 Prozent auf 254,69 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snowflake
|
20:27
|Snowflake Aktie News: Snowflake zieht am Mittwochabend an (finanzen.ch)
|
16:29
|Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Erste Schätzungen: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.08.25
|Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Snowflake zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)