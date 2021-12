Tesla-Fan Jay Leno: Wieso der US-Moderator ein grosses Interesse an Musks E-Autos hat

• US-Moderator Jay Leno outet sich als Tesla-Fan• Kult-Moderator Jay Leno: Er ist jetzt auch unter die Tesla-Fans gegangen.• Aus diesem Grund investiert Jay Leno in Tesla

Das ist Jay Leno

Bekannt geworden ist er durch zahlreiche Late-Nights-Shows sowie Gastauftritte in Film und Fernsehen: US-Moderator, Komiker und Entertainer Jay Leno. Das Herz des 71-Jährigen schlägt jedoch nicht ausschliesslich fürs Showbusiness: Leno liebt lässige Karren - und das nicht zu knapp. Neben seiner Show-Karriere erarbeitete er sich nämlich zusätzlich einen Namen als Autosammler, indem er eine Kollektion von über 180 Autos und 160 Motorrädern sein eigen machte, so Yahoo Finance. Auch im TV brachte er seine Leidenschaft bereits in den 90ern zum Ausdruck, indem er den zynischen Automechaniker "Jay" in der beliebten Heimwerker-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" spielte. Ein Wiedersehen mit Hauptdarsteller Tim Allen gab es dann Anfang dieses Jahres, als Leno zu einem Gastauftritt in Allens neuer Sitcom "Last Man Standing" eingeladen wurde und das Publikum durch die Rückkehr seiner Figur in wohliger Nostalgie schwelgen liess.

Leno und die Autos

Die beiden Twitter-Accounts des Entertainers strotzen nur so vor Auto-Vernarrtheit. Lenos Zweit-Account mit dem eindeutigen Namen "Leno’s Garage" ist sogar voll und ganz seinen geliebten Oldtimern gewidmet.

Angetan haben es dem Autosammler jedoch nicht nur die Klassiker unter den Nobelkarossen - auch neuere Modelle liegen beim Kultentertainer hoch im Kurs. Dabei stechen die Modelle eines Unternehmens besonders hervor: Jene des E-Auto-Konzerns des arbeitsverliebten Tausendsassas Elon Musk. In einem Interview mit Yahoo Finance outete sich der US-Entertainer nämlich als grosser Tesla-Fan und lobte ausserdem den Innovations-Drive des CEOs.

Deswegen ist Leno Tesla-Fan

Sein Eigen nennt Leno aktuell ein Model S Plaid von Tesla. Gegenüber Yahoo Finance erklärte er diesbezüglich: "Es ist grossartig. Davor hatte ich ein normales [Model S] P90. Das hatte ich sieben Jahre lang und es war nie beim Fachhändler, wirklich. Es ging nie kaputt. Immer war alles in Ordnung." Was seinen aktuellen fahrbaren Untersatz angeht, fügte er hinzu: "Ich habe einen dieser Tesla Plaids. Es ist das am schnellsten beschleunigende Fahrzeug der Welt. Oh, und ganz nebenbei retten Sie auch noch den Planeten." Für Leno zählen neben der Leistung somit auch die Technologiesprünge im Bereich E-Mobilität und CO2-Reduktion. "Tesla ist in der Batterietechnologie wahrscheinlich acht bis zehn Jahre voraus ... Damit sich eine neue Technologie durchsetzen kann, darf sie nicht gleichwertig zu den bestehenden Technologien sein. Sie muss überlegen sein. Bis vor fünf Jahren hatten Elektroautos einfach nicht die Reichweite und jetzt haben sie sie", erklärte er. Die Innovationskraft des Unternehmens lobte Leno ganz nebenbei, indem er sich erinnerte: "Wissen Sie, Elon stellte seinen Roadster 2007 vor. Damals gab es nur einen oder vielleicht zwei Prototypen, und er sagte zu mir: 'Wir bauen eine Infrastruktur auf und errichten Ladestationen entlang des Highways'. Und ich sagte: Ja, so wird es kommen".

So bewertet Leno Elektrofahrzeuge der Firma Tesla

Neben der Leistung, lobte Leno auch das Angebot an Superchargern, das bereits aus über 30.000 Schnellladestationen auf der ganzen Welt besteht - eine Tatsache, die sich sowohl für Tesla-Besitzer als auch für Investoren bezahlt macht, die die hohe Bewertung des Unternehmens von über einer Billion US-Doller verargumentieren wollen. "Ich denke, sie verdienen diese Bewertung, weil sie so viel weiter sind [als andere Unternehmen]", sagte er. "Jeder, der das jetzt macht, kopiert Tesla einfach nur, denn wenn Sie sich mal zurückerinnern, waren Elektroautos früher zwar schon schön, aber sie waren auch langsam, und sie waren, Zitat, 'grosse Golf Carts', wissen Sie, solche Dinge halt", sinniert Leno. Schwer zu glauben, wenn man daran denkt, dass Leno Anfang des Jahres mal kurzzeitig einen neuen Weltrekord für eine Viertelmeile in seinem Model S Plaid aufstellte.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.ch