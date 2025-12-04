Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 04.12.2025 09:03:42

SMI startet mit leichtem Plus -- DAX fährt zum Auftakt Gewinne ein - 24'000-Punkte-Marke bleibt ausser Reichweite - Asiens Börsen mehrheitlich fester - Japan legt deutlich zu

Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start aufwärts. Der DAX zeigt ebenfalls Startgewinne In Fernost sind mehrheitlich grüne Vorzeichene zu sehen.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich zum Auftakt leichte Gewinne.

Der SMI gewinnt im frühen Verlauf 0,09 Prozent auf 12'869,35 Punkte.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigen sich freundlich.

Händler verweisen in die USA, wo am Vortag die Börsen Zinssenkungshoffnungen noch einmal teils deutlich angezogen haben. Grund dafür war ein unerwartet schlechter Bericht der privaten Arbeitsagentur ADP. Dies habe die Erwartungen einer Zinssenkung verstärkt, wobei es auch zu einer Umschichtung in defensive und Finanzwerte gekommen sei. Auch Bankaktien hätten davon profitiert, denn tiefere Zinsen bedeuteten auch niedrigere Kapitalkosten und eine robustere Kreditnachfrage.

Am Nachmittag gibt es mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung weitere Angaben zum US-Arbeitsmarkt und morgen Freitag stehen mit den PCE-Daten weitere wichtige Daten auf der Agenda, bevor dann die Augen der Marktteilnehmer voll auf die Zinsentscheidung des Fed am kommenden Mittwoch gerichtet werden. Die PCE-Daten könnten dabei den Weg für weitere Zinssenkungen über den Dezember hinaus ebnen. "Angesichts des derzeitigen Tempos der wirtschaftlichen Verschlechterung dürfte das Fed kaum eine andere Wahl haben, als weitere Zinssenkungen vorzunehmen", kommentiert die Onlinebank Swissquote. Hierzulande stehen heute die Seco-Arbeitsmarktdaten sowie der Einkaufsmanagerindex für November an. Letzterer gibt Auskunft über die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen, die sich mit der Zolleinigung mit den USA verbessert haben dürfte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Auftakt mit Gewinnen.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 23'836,23 Punkte in den Handel ein.

Solide Vorgaben aus den USA treiben die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag an. Rückenwind kommt auch aus Japan. Der DAX verbleibt allerdings unter der Marke von 24'000 Punkten, womit sich die jüngste Konsolidierung fortsetzt.

WALL STREET

Nach den Vortagesaufschlägen ging es an der Wall Street aufwärts.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,86 Prozent bei 47'882,83 Punkten.
Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,17 Prozent auf 23'454,09 Zähler.

Die Anleger haben sich am Mittwoch an den US-Börsen mit Aktienkäufen zeitweise etwas schwerer getan. Im Fokus stand der überraschend schwache Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP für November, der "weiteren Treibstoff für die Zinssenkungsfantasie" lieferte, wie Marktexperte Andreas Lipkow sagte. Die Nachricht zog dennoch verhaltene Reaktionen nach sich, wodurch der Dezember für Anleger weiter holprig verläuft.

Die Verhandlungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind im Kreml zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Aussage eines hochrangigen russischen Vertreters ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Nach den russischen Maximalforderungen zur ukrainischen Gebietsabtretungen im Vorfeld überrascht das ergebnislose Treffen letztlich nicht.

ASIEN

In Fernost sind mehrheitlich leichte Gewinne zu sehen.

In Tokio legte der Nikkei 225 deutliche 2,15 Prozent auf 50'935,64 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es gegen den Trend leicht abwärts: Der Shanghai Composite gab am Donnerstag 0,06 Prozent auf 3'875,79 Punkte nach.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen mit grünen Vorzeichen und gewinnt zeitweise 0,48 Prozent auf 25'884,74 Punkte.

Schwächere Konjunkturimpulse aus den USA haben am Donnerstag für Rückenwind an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Auslöser waren enttäuschende Arbeitsmarktzahlen, die den Druck auf die US-Notenbank erhöhen und die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung verstärken.

In Japan kamen zusätzlich positive Signale aus einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nvidia-Chef Jensen Huang zu möglichen Anpassungen der Exportkontrollen.

In Japan kamen zusätzlich positive Signale aus einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nvidia-Chef Jensen Huang zu möglichen Anpassungen der Exportkontrollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
