SMI vor Inflationszahlen etwas höher erwartet -- DAX vor festerem Start -- Anleger in Asien uneins - Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt könnte mit leichten Gewinnen in den Handel starten.

Der SMI hatte am Dienstag 0,31 Prozent stärker bei 12'890,25 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentierten sich mit positiver Tendenz. Sie gingen 0,26 Prozent höher bei 17'706,37 Zählern bzw. 0,20 Prozent fester bei 2'084,55 Einheiten in den Feierabend.

In der Schweiz rücken heute die November-Inflationszahlen sowie der neue Konjunkturausblick von Economiesuisse für 2026 in den Fokus. Am Nachmittag folgt aus den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht für November - wichtig, weil der offizielle Arbeitsmarktbericht wegen der Verzögerungen durch den Shutdown erst nach der nächsten Zinssitzung der Federal Reserve erscheint.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX hatte am Vortag 0,51 Prozent im Plus bei 23'710,86 Zählern geschlossen.

Zur Wochenmitte dürfte es am deutschen Aktienmarkt noch etwas aufwärts gehen. Die vorbörslich zu erwartenden Gewinne sind allerdings überschaubar. Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt".

WALL STREET

Nach dem jüngsten Rücksetzer ging es mit den Aktienkursen in New York am Dienstag wieder bergauf.

Der Dow Jones konnte ein Plus von 0,39 Prozent auf 47'474,28 Punkte einfahren.

Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,59 Prozent auf 23'413,67 Zähler.

Ein Zeichen für eine doch noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft an den Märkten war am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."

ASIEN

Die Märkte in Fernost zeigen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 1,14 Prozent fester bei 49'864,68 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen leicht abwärts: Der Shanghai Composite verliert zeitweise 0,50 Prozent auf 3'878,24 Zähler.

Auch in Hongkong dominieren die Bären und schicken den Hang Seng zwischenzeitlich 1,30 Prozent auf 25'756,01 Punkte abwärts.

Die Börsen in Asien haben sich zur Wochenmitte spürbar gefangen. Nach dem kurzfristigen Abverkauf an den globalen Anleihe- und Kryptomärkten beruhigte sich die Lage deutlich. Besonders Japan setzte das Signal zur Gegenbewegung. Bitcoin machte einen Teil des vorangegangenen Einbruchs wett und kletterte erneut über die Marke von 93'000 Dollar. Gleichzeitig rechnen die Märkte zunehmend mit einer Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Zusätzlich halfen Gerüchte über Kevin Hassett als möglichen neuen Fed-Chef der Stimmung - er gilt als eher moderat in der Zinspolitik.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires