SMI 12'858 -0.3%  SPI 17'677 -0.2%  Dow 47'883 0.9%  DAX 23'694 -0.1%  Euro 0.9330 -0.1%  EStoxx50 5'695 0.2%  Gold 4'208 0.1%  Bitcoin 74'402 1.4%  Dollar 0.7998 -0.4%  Öl 62.8 0.7% 
Salesforce Aktie

Salesforce-Aktie springt an: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen

Salesforce-Aktie springt an: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen

Für Salesforce-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn der SAP-Rivale legte seine jüngsten Quartalszahlen vor.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Salesforce 3,25 US-Dollar Gewinn je Aktie. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Sie hatten dem SAP-Rivalen einen Gewinnsprung von 1,58 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 2,86 US-Dollar je Aktie zugetraut.

Umsatzseitig meldete Salesforce für das dritte Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar, nach 9,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten hatten im Vorfeld prognostiziert, dass der US-Konzern im jüngst abgeschlossenen Quartal 10,274 Milliarden US-Dollar umsetzen würde.

Die Salesforce-Aktie reagiert nachbörslich an der NYSE mit einem Kurssprung um 6,57 Prozent auf 254,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

