Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an

• Stifel-Analyst hebt Kursziel für Tesla-Aktie auf über 500 US-Dollar an• Vor allem FSD und Robotaxis sollen Wert hochtreiben• Andere Experten deutlich skeptischer

Die Tesla-Aktie hat herausfordernde Monate hinter sich. Aufgrund von Verkaufsrückgängen und dem politischen Engagement von CEO Elon Musk musste das Papier vor allem im Frühjahr kräftig Federn lassen, bevor es sich wieder etwas erholen konnte. Unter dem Strich ist die Tesla-Aktie seit Anfang 2025 aber kaum vom Fleck gekommen und schloss zuletzt bei 426,58 US-Dollar um 5,63 Prozent über ihrem Kurs vom Jahresbeginn (Stand: Schlusskurs vom 26. November 2025).

Doch ein Stifel-Analyst glaubt, dass die Tesla-Aktie von diesem Niveau aus in den nächsten Monaten um rund 25 Prozent wird steigen können. So hat Stephen Gengaro sein Kursziel für die Tesla-Aktie in einer aktuellen Analystenstudie von 483 US-Dollar auf 508 US-Dollar angehoben und seine Kaufempfehlung bekräftigt. Gengaro stützt seine Einschätzung dabei auf ein sogenanntes "Sum-of-the-Parts-Modell", bei dem er Teslas verschiedene Geschäftssegmente getrennt bewertete und anschliessend zusammenführte.

So bewertet der Experte Teslas verschiedene Geschäftsfelder

Für das klassische Tesla-Autogeschäft geht der Stifel-Analyst dabei laut "MarketWatch" für das Geschäftsjahr 2025 von einem EBITDA in Höhe von 14,86 Milliarden US-Dollar und für 2026 von 19,49 Milliarden US-Dollar aus - daraus ergebe sich gemäss dem Experten ein Wert von rund 134 US-Dollar pro Aktie. Mit seiner EBITDA-Prognose liege Gengaro allerdings klar über der Konsensschätzung, schreibt "MarketWatch" - obwohl auch er einräumte, dass das vierte Quartal 2025 aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für Tesla schwierig werden könnte. Allerdings versuche der Autobauer hier durch günstigere Model Y und Model 3 gegenzusteuern.

Wesentlich wichtiger als das E-Autosegment ist für den Stifel-Analysten jedoch der technologische Teil von Teslas Geschäft: "Wir glauben daran, dass Teslas KI-basierte Technologie für autonomes Fahren (FSD) und die Robotaxi-Initiativen entscheidend für die Unternehmensgeschichte sind und einen grossen Teil unserer Bewertung ausmachen", schrieb er laut "Yahoo Finance". So rechnet Gengaro für die Autonomie-Software Full Self-Driving (FSD) einen Wert von 186 US-Dollar pro Aktie ein und für das Robotaxi-Geschäft, das aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, veranschlagt er 158 US-Dollar pro Aktie.

Schliesslich fliesst auch Optimus, der humanoide Roboter von Tesla, in das Modell ein: Dieses Geschäftssegment sei laut dem Experten 29 US-Dollar pro Aktie wert.

In Summe ergibt dies einen Wert von 507 US-Dollar je Tesla-Aktie, das Kursziel von Stifel liegt - womöglich aufgrund von gerundeten Werten bei den Teilbereichen - noch um einen US-Dollar höher bei 508 US-Dollar.

Technologie im Mittelpunkt: FSD und Robotaxi treiben den Wert

Gengaro begründete seine Einschätzung unter anderem mit Teslas erheblichen Fortschritte bei der Full Self-Driving-Software. Der Experte lobte dabei laut "Teslarati" insbesondere Version 14, die seiner Einschätzung nach "gut funktioniert" und verwies auf die Pläne, zukünftige Versionen mit einer Rundumsicht und "Reasoning Capabilities" zu versehen, also mit verbesserten Entscheidungsmechanismen. Diese Innovationen dürften es den Tesla-Fahrzeugen erlauben, komplexere Aufgaben - etwa das Finden von Parkplätzen - autonom zu übernehmen.

Parallel dazu sieht Stifel das Robotaxi-Geschäft als einen zentralen Werttreiber. Gengaro verwies hier laut "Teslarati" auf Teslas Pläne, bis Ende 2025 in acht bis zehn Metropolen Robotaxi-Dienste anzubieten. Aktuell ist der Dienst nur im texanischen Austin und der San Francisco Bay Area verfügbar und muss ausserdem von einem Sicherheitsbeauftragten überwacht werden, der im Notfall eingreifen kann. Allerdings sollen erste Robotaxis in Austin noch vor Jahresende ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein, gibt "Yahoo Finance" Gengaro wieder. Dieses autonome Ride-Hailing dürfte laut dem Stifel-Analysten einen entscheidenden Teil zur künftigen Wertschöpfung von Tesla beitragen.

Eine weitere, wenn auch kleinere Rolle bei der Neubewertung spielt auch Teslas Roboterprojekt "Optimus". Auch wenn es derzeit noch als "theoretisch" gilt, ist Optimus für den Analysten von Stifel nicht nur eine technologische Spielwiese, sondern ein langfristiger Werttreiber, der das Geschäftsfeld von Tesla weit über Fahrzeuge hinaus erweitert.

Kontrast zum Analystenkonsens: Mehr Skepsis bei vielen Banken

Gengaro setzt bei seiner Bewertung stark auf Teslas technologische Zukunft - besonders auf autonomes Fahren und Robotaxis. Doch viele seiner Kollegen zeigen sich deutlich vorsichtiger. So liegt laut "TipRanks" das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Tesla-Aktie derzeit bei nur 383,04 US-Dollar (Stand: 27. November 2025).

Viele grosse Investmentbanken äusserten sich zuletzt deutlich weniger optimistisch als der Stifel-Experte: So stuft etwa die Schweizer Grossbank UBS die Tesla-Aktie mit "Sell" ein und nannte zuletzt ein Kursziel von nur 247 US-Dollar. Auch die US-Bank JPMorgan beliess ihre Einstufung für die Tesla-Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar. Zu den oft erwähnten Risiken zählen dabei sowohl schwache Auslieferungszahlen als auch eine zunehmend harte Konkurrenz auf dem E-Automarkt sowie Unsicherheiten bei neuen Modellen.

Redaktion finanzen.ch