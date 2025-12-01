Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’216 1.4%  Bitcoin 73’206 -0.3%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Sum-of-the-Parts-Ansatz 01.12.2025 03:41:29

Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an

Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an

Stifel-Analyst Stephen Gengaro sieht viel Potenzial für Teslas Fahrassistenzsystem Full Self-Driving sowie das Robotaxi-Geschäft und stellte diese Bereiche ins Zentrum einer Neubewertung.

• Stifel-Analyst hebt Kursziel für Tesla-Aktie auf über 500 US-Dollar an
• Vor allem FSD und Robotaxis sollen Wert hochtreiben
• Andere Experten deutlich skeptischer

Die Tesla-Aktie hat herausfordernde Monate hinter sich. Aufgrund von Verkaufsrückgängen und dem politischen Engagement von CEO Elon Musk musste das Papier vor allem im Frühjahr kräftig Federn lassen, bevor es sich wieder etwas erholen konnte. Unter dem Strich ist die Tesla-Aktie seit Anfang 2025 aber kaum vom Fleck gekommen und schloss zuletzt bei 426,58 US-Dollar um 5,63 Prozent über ihrem Kurs vom Jahresbeginn (Stand: Schlusskurs vom 26. November 2025).

Doch ein Stifel-Analyst glaubt, dass die Tesla-Aktie von diesem Niveau aus in den nächsten Monaten um rund 25 Prozent wird steigen können. So hat Stephen Gengaro sein Kursziel für die Tesla-Aktie in einer aktuellen Analystenstudie von 483 US-Dollar auf 508 US-Dollar angehoben und seine Kaufempfehlung bekräftigt. Gengaro stützt seine Einschätzung dabei auf ein sogenanntes "Sum-of-the-Parts-Modell", bei dem er Teslas verschiedene Geschäftssegmente getrennt bewertete und anschliessend zusammenführte.

So bewertet der Experte Teslas verschiedene Geschäftsfelder

Für das klassische Tesla-Autogeschäft geht der Stifel-Analyst dabei laut "MarketWatch" für das Geschäftsjahr 2025 von einem EBITDA in Höhe von 14,86 Milliarden US-Dollar und für 2026 von 19,49 Milliarden US-Dollar aus - daraus ergebe sich gemäss dem Experten ein Wert von rund 134 US-Dollar pro Aktie. Mit seiner EBITDA-Prognose liege Gengaro allerdings klar über der Konsensschätzung, schreibt "MarketWatch" - obwohl auch er einräumte, dass das vierte Quartal 2025 aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für Tesla schwierig werden könnte. Allerdings versuche der Autobauer hier durch günstigere Model Y und Model 3 gegenzusteuern.

Wesentlich wichtiger als das E-Autosegment ist für den Stifel-Analysten jedoch der technologische Teil von Teslas Geschäft: "Wir glauben daran, dass Teslas KI-basierte Technologie für autonomes Fahren (FSD) und die Robotaxi-Initiativen entscheidend für die Unternehmensgeschichte sind und einen grossen Teil unserer Bewertung ausmachen", schrieb er laut "Yahoo Finance". So rechnet Gengaro für die Autonomie-Software Full Self-Driving (FSD) einen Wert von 186 US-Dollar pro Aktie ein und für das Robotaxi-Geschäft, das aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, veranschlagt er 158 US-Dollar pro Aktie.
Schliesslich fliesst auch Optimus, der humanoide Roboter von Tesla, in das Modell ein: Dieses Geschäftssegment sei laut dem Experten 29 US-Dollar pro Aktie wert.

In Summe ergibt dies einen Wert von 507 US-Dollar je Tesla-Aktie, das Kursziel von Stifel liegt - womöglich aufgrund von gerundeten Werten bei den Teilbereichen - noch um einen US-Dollar höher bei 508 US-Dollar.

Technologie im Mittelpunkt: FSD und Robotaxi treiben den Wert

Gengaro begründete seine Einschätzung unter anderem mit Teslas erheblichen Fortschritte bei der Full Self-Driving-Software. Der Experte lobte dabei laut "Teslarati" insbesondere Version 14, die seiner Einschätzung nach "gut funktioniert" und verwies auf die Pläne, zukünftige Versionen mit einer Rundumsicht und "Reasoning Capabilities" zu versehen, also mit verbesserten Entscheidungsmechanismen. Diese Innovationen dürften es den Tesla-Fahrzeugen erlauben, komplexere Aufgaben - etwa das Finden von Parkplätzen - autonom zu übernehmen.

Parallel dazu sieht Stifel das Robotaxi-Geschäft als einen zentralen Werttreiber. Gengaro verwies hier laut "Teslarati" auf Teslas Pläne, bis Ende 2025 in acht bis zehn Metropolen Robotaxi-Dienste anzubieten. Aktuell ist der Dienst nur im texanischen Austin und der San Francisco Bay Area verfügbar und muss ausserdem von einem Sicherheitsbeauftragten überwacht werden, der im Notfall eingreifen kann. Allerdings sollen erste Robotaxis in Austin noch vor Jahresende ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein, gibt "Yahoo Finance" Gengaro wieder. Dieses autonome Ride-Hailing dürfte laut dem Stifel-Analysten einen entscheidenden Teil zur künftigen Wertschöpfung von Tesla beitragen.

Eine weitere, wenn auch kleinere Rolle bei der Neubewertung spielt auch Teslas Roboterprojekt "Optimus". Auch wenn es derzeit noch als "theoretisch" gilt, ist Optimus für den Analysten von Stifel nicht nur eine technologische Spielwiese, sondern ein langfristiger Werttreiber, der das Geschäftsfeld von Tesla weit über Fahrzeuge hinaus erweitert.

Kontrast zum Analystenkonsens: Mehr Skepsis bei vielen Banken

Gengaro setzt bei seiner Bewertung stark auf Teslas technologische Zukunft - besonders auf autonomes Fahren und Robotaxis. Doch viele seiner Kollegen zeigen sich deutlich vorsichtiger. So liegt laut "TipRanks" das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Tesla-Aktie derzeit bei nur 383,04 US-Dollar (Stand: 27. November 2025).

Viele grosse Investmentbanken äusserten sich zuletzt deutlich weniger optimistisch als der Stifel-Experte: So stuft etwa die Schweizer Grossbank UBS die Tesla-Aktie mit "Sell" ein und nannte zuletzt ein Kursziel von nur 247 US-Dollar. Auch die US-Bank JPMorgan beliess ihre Einstufung für die Tesla-Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar. Zu den oft erwähnten Risiken zählen dabei sowohl schwache Auslieferungszahlen als auch eine zunehmend harte Konkurrenz auf dem E-Automarkt sowie Unsicherheiten bei neuen Modellen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla oder General Motors: Welche Aktie für Anleger derzeit spannender ist
BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China

Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images,JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images,ROBYN BECK/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

28.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
28.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Börsenanleger aufgepasst: So erkennt man die nächste Wachstumsaktie
November 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Miner-Daten bestätigen: Bitcoin hat seinen lokalen Boden erreicht
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:54 Unternehmerverband macht Rückzieher beim Umgang mit AfD
19:52 Wadephul: Entscheidende Woche für Friedensbemühungen steht bevor
19:20 Wüst: Bund muss in Berlin ausgelöste Mehrkosten finanzieren
19:02 Selenskyj telefoniert mit Rutte und von der Leyen
19:01 WDH/ROUNDUP: USA und Ukraine beraten über Friedensplan
18:00 ROUNDUP: USA und Ukraine beraten über Friedensplan
17:45 Medien: US-Militär tötete gezielt Überlebende in Karibik
17:44 Orban: Ukraine soll nach Krieg als 'Pufferstaat' bestehen
17:43 Pariser Filminstitut schließt Kinosäle wegen Bettwanzen