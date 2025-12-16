Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’304 0.0%  Bitcoin 69’841 1.6%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 58.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Pfizer-Aktie fällt: 2026 weniger Gewinn erwartet - Covid-Umsatz rückläufig
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 22:18:36

Tesla auf Rekordhoch - Wette auf autonomes Fahren läuft weiter

Tesla
378.60 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (awp international) - Die Tesla-Aktie ist am Dienstag im späten Handelsverlauf auf ein Rekordhoch gesprungen. Am Markt wurde weiterhin auf wachsenden Optimismus verwiesen, was die Bemühungen des Unternehmens im Bereich autonomes Fahren und Robotik betrifft.

Das Papier des Elektroautobauers sprang bis auf 491,50 US-Dollar. Mit einem Plus von 3,1 Prozent auf knapp unter 490 Dollar ging es schliesslich aus dem Handel. Tags zuvor hatte es bereits einen charttechnischen Widerstand um die 470 Dollar hinter sich gelassen.

Nachdem die Zollpolitik der Vereinigten Staaten und Streitereien mit US-Präsident Donald Trump die Aktie seit Ende des vergangenen Jahres bis weit in den Frühling hinein belastet hatte, setzte im September dann eine spürbare Erholung ein. Ein Rücksetzer im November wurde rasch überwunden, und mit der Beseitigung des charttechnischen Widerstands scheint der Weg weiter nach oben auch aus dieser Perspektive wieder offen. Kurstreiber ist inzwischen weniger das schleppend laufende E-Autogeschäft, sondern vielmehr eine laufende Wette auf das Geschäft mit Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.

Dabei setzen Anleger darauf, dass Unternehmensgründer und -lenker Elon Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt. Denn immerhin hatten sie Anfang November einem enormen Vergütungspaket zugestimmt, mit dem Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten kann.

Dank des aktuellen Kursanstiegs der Aktie liegt Tesla auf das Gesamtjahr 2025 gesehen derzeit 21,5 Prozent im Plus und damit im oberen Drittel innerhalb des Auswahlindex Nasdaq 100 . Der Börsenwert liegt bei gut 1,6 Billionen Dollar. Tesla bewegt sich damit in ähnlichen Regionen wie der Chipkonzern Broadcom und die Instagram-Mutter Meta . Wertvollstes Unternehmen ist weiter der KI-Chipriese Nvidia mit 4,3 Billionen Dollar Börsenwert.

Analyst Andrew Percoco von Morgan Stanley indes ist nach dem für Tesla überraschend stabilen Jahr 2025 vorsichtig, was das neue Jahr betrifft. Er hatte daher Anfang Dezember seine Kaufempfehlung gestrichen, rechnet mit einem "Elektroauto-Winter" und sieht das Kursziel der Tesla-Aktie bei 425 Dollar./ck/mis/men

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten