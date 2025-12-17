Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9341 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’302 -0.1%  Bitcoin 69’788 1.5%  Dollar 0.7951 -0.1%  Öl 58.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Sandoz124359842Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171Luzerner Kantonalbank125293061
Top News
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Suche...
eToro entdecken
Börsenwarnung? 17.12.2025 03:07:43

Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?

Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?

Warren Buffett hat in zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen mehr Aktien verkauft als gekauft - ein Rekord in seiner Zeit bei Berkshire Hathaway. Gleichzeitig wächst der Cash-Bestand.

• Warren Buffett ist seit zwölf Quartalen in Folge Netto-Verkäufer von Aktien
• Cash-Bestand von Berkshire Hathaway hat mit über 381 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert erreicht
• Trotz der Verkäufe hält Berkshire weiterhin ein Portfolio von über 300 Milliarden US-Dollar

Rekordhoher Cash-Bestand von über 381 Milliarden US-Dollar

Wie aus dem Quartalsbericht von Berkshire Hathaway vom 1. November 2025 hervorgeht, ist der Cash-Bestand des Konglomerats auf einen neuen Rekordwert von 381,7 Milliarden US-Dollar angewachsen. Der Grossteil davon ist in kurzfristigen US-Staatsanleihen investiert. Dies markiert den höchsten Stand in der Geschichte des Unternehmens und unterstreicht, dass der legendäre Investor derzeit wenig attraktive Kaufgelegenheiten am Markt sieht.

Warren Buffett hat in einem seiner Aktionärsbriefe geschrieben, dass oft nichts überzeugend erscheine und nur sehr selten Gelegenheiten auftauchten, bei denen man "knietief in Chancen" stecke. Wie aus einem Bericht von The Motley Fool vom 7. Dezember 2025 hervorgeht, ist die Verkaufsserie von zwölf Quartalen die längste, seit Buffett die Führung von Berkshire Hathaway übernommen hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst dennoch weiterhin mehr als 40 Aktien mit einem Gesamtwert von über 300 Milliarden US-Dollar, darunter langjährige Positionen wie American Express und Coca-Cola.

Bewertungsniveau auf historischem Hoch

Ein möglicher Grund für Buffetts Zurückhaltung dürfte das aktuelle Bewertungsniveau des Marktes sein. Das sogenannte Shiller-KGV des S&P 500, das den Aktienkurs ins Verhältnis zu den inflationsbereinigten Gewinnen der vergangenen zehn Jahre setzt, hat kürzlich einen Wert von 40 erreicht - einer der höchsten Stände in der Geschichte. Wie The Motley Fool berichtet, wurde dieses Niveau seit der Einführung des S&P 500 in seiner heutigen Form nur einmal zuvor erreicht.

In der Vergangenheit folgten auf Phasen, in denen Berkshires Cash-Bestand stark anstieg, oft Marktkorrekturen. Dies geschah etwa Anfang 2016 und erneut 2017. In beiden Fällen war das Shiller-KGV vor den Rückgängen erhöht, was darauf hindeutet, dass hohe Bewertungen zu den Auslösern gehört haben könnten. Historisch betrachtet waren solche Rückgänge jedoch meist kurzfristig, und jeder vorangegangene Einbruch führte letztlich zu einer Erholung und weiteren Kursgewinnen.

Kein Grund zur Panik - selektive Käufe setzen sich fort

Trotz seiner Vorsicht rät Buffett nicht zur Panik. Laut The Motley Fool bedeutet es nicht, dass Buffett komplett auf Aktienkäufe verzichtet, nur weil er derzeit per Saldo mehr verkauft als kauft. Er kauft weiterhin selektiv - allerdings nur Titel mit attraktiven Bewertungen im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten. Diesen Ansatz verfolgt er seit Jahrzehnten unverändert.

Buffett hat einmal eine Baseball-Metapher verwendet: Der Aktienmarkt sei ein Spiel ohne "Called Strikes" - man müsse nicht bei jedem Wurf schwingen, sondern könne auf den richtigen Pitch warten. Für Anleger leitet The Motley Fool daraus drei Empfehlungen ab: Ruhe bewahren und nicht in Panik verfallen, Cash-Reserven aufbauen, um bei günstigeren Kursen zuschlagen zu können, und nur selektiv kaufen, wenn die eigenen Anlagekriterien erfüllt sind. Ende des Jahres 2025 wird Buffett sein Amt als CEO an Greg Abel übergeben, bleibt aber als Chairman bei Berkshire Hathaway aktiv.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Das verbindet Warren Buffett und Michael Burry
Warren Buffett: So wurde das Orakel von Omaha zum Starinvestor

Bildquelle: Krista Kennell / Shutterstock.com,photosince / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16.12.25 Galderma rüstet sich für die nächste Wachstumsphase
16.12.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
16.12.25 Marktüberblick: Zalando gesucht
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
16.12.25 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
16.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’584.49 19.17 BE6SJU
Short 13’837.06 13.94 U5VSUU
Short 14’371.39 8.87 S7DB8U
SMI-Kurs: 13’056.74 16.12.2025 17:31:55
Long 12’512.22 19.90 S3HB2U
Long 12’204.66 13.58 SO2B2U
Long 11’711.81 8.99 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MindMaze-Aktie bricht ein: Relief Therapeutics und NeuroX fusionieren
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Dienstagvormittag zu
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Sonovoa-Aktie mit Plus: Übernahme von Tinnitus-App SilentCloud

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
03:08 GNW-News: Hinen bringt einen 15-kW-Dreiphasen-Hybridwechselrichter mit dreifacher MPPT-Funktion und verbesserter Backup-Fähigkeit auf den Markt
00:05 Studie: Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher
22:40 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch
22:37 'WSJ': Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix-Offerte vorn
22:29 Aktien New York Schluss: Dow schwächer und Nasdaq legt zu - Tesla auf Rekordhoch
22:18 AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - Wette auf autonomes Fahren läuft weiter
22:16 GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt Shell GameChanger-Programm erfolgreich ab
21:36 ROUNDUP 2: EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
21:26 ROUNDUP 2: Klartext über den US-Präsidenten? Stabschefin rudert zurück
21:12 ROUNDUP 3: Merz lässt deutsche Beteiligung an Ukraine-Truppe offen