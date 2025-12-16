Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’132.94
Pkt
65.68
Pkt
0.26 %
22:44:19
16.12.2025 22:33:50

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende fester

Der NASDAQ 100 entwickelte sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.26 Prozent auf 25’132.94 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.302 Prozent tiefer bei 24’991.49 Punkten, nach 25’067.26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’922.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’188.76 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25’008.24 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 24’274.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 22’096.66 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Comcast (+ 5.39 Prozent auf 29.73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.34 Prozent auf 167.50 USD), Tesla (+ 3.07 Prozent auf 489.88 USD), Palantir (+ 2.46 Prozent auf 187.75 USD) und Constellation Energy (+ 2.38 Prozent auf 365.63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Baker Hughes (-3.99 Prozent auf 45.02 USD), Diamondback Energy (-3.25 Prozent auf 149.06 USD), Warner Bros Discovery (-2.73 Prozent auf 28.90 USD), Arm (-2.63 Prozent auf 121.10 USD) und Xcel Energy (-2.63 Prozent auf 73.73 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40’138’128 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.619 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.88 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
