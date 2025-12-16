Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’033 0.0%  SPI 17’894 -0.1%  Dow 48’252 -0.3%  DAX 24’063 -0.7%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 5’720 -0.6%  Gold 4’324 0.4%  Bitcoin 69’222 0.7%  Dollar 0.7944 -0.2%  Öl 58.9 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
Partners Group-Aktie etwas stärker: Entwicklung neuer Private-Market-Lösung mit Erste Asset Management
Cicor-Aktie unter Druck: Übernahmekandidat TT Electronics spricht sich für Barvariante aus
Stadler Rail-Aktie höher: Folgeauftrag für Flirt-Triebzüge aus Polen erhalten
ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung
Suche...
Kurssprung 16.12.2025 16:27:36

Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung

Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung

Die Aktien von Barry Callebaut schiessen am Dienstagnachmittag nach oben. Auslöser für den Steigflug der Aktien ist ein Reuters-Bericht über die Abspaltung des Kakao-Geschäfts.

Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat einem Medienbericht zufolge mögliche Schritte zur Abspaltung seines globalen Kakao-Geschäfts ausgelotet. Der weltweit grösste Schokoladenproduzent befinde sich dazu in einem frühen Prüfungsstadium, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach erwägt der Konzern verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit wäre, die Kakao-Sparte, welche die Beschaffung, den Handel und die Verarbeitung von Kakaobohnen umfasst, abzuspalten und zu einem späteren Zeitpunkt eine Minderheitsbeteiligung zu verkaufen.

Alternativ stünden auch ein Gemeinschaftsunternehmen, eine Fusion mit einem anderen Geschäft oder ein vollständiger Verkauf zur Diskussion, hiess es. Ziel sei es, die Abhängigkeit von stark schwankenden Kakao-Preisen zu verringern und das finanzielle Profil des Konzerns zu verbessern.

Abbau der Volatilität

Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht zu den Marktgerüchten äussern. Barry Callebaut mache jedoch, wie bei der Jahrespräsentation angekündigt, deutliche Fortschritte mit dem strategischen Investitionsprogramm "BC Next Level". Prioritäten seien der Schuldenabbau, die Stärkung der finanziellen Basis, die Vorbereitung auf nachhaltiges Wachstum sowie eine geringere Abhängigkeit von Preisschwankungen. Bekanntlich ist der Kakaopreis in den letzten Jahren massiv gestiegen und ist sehr volatil.

Barry Callebaut wurde Ende 2012 mit der Übernahme der Kakoprodukte-Division der Petra Foods in Singapur zum grössten Kakaoverarbeiter der Welt. Es war damals die grösste Akquisition der Firmengeschichte. Der Kaufpreis lag bei rund 950 Millionen US-Dollar.

Neben dem Kakao-Geschäft ist Barry Callebaut in zwei weiteren Divisionen organisiert. Die Sparte Food Manufacturers beliefert internationale Lebensmittelkonzerne mit industriell hergestellten Schokoladen- und Kakaoerzeugnissen, unter anderem im Rahmen von Auftragsfertigungen für bekannte Marken. Die Division Gourmet & Specialties richtet sich an Chocolatiers, Bäckereien und die Gastronomie und bietet Premium- und Spezialschokoladen mit vergleichsweise höheren Margen an.

Barry Callebaut ist nach eigenen Angaben in jedem vierten weltweit konsumierten Schokoladen- oder Kakao-Produkt vertreten. Die BC-Aktie schoss nach dem Bericht über die Abspaltung stark in die Höhe und gewann phasenweise über 10 Prozent. Aktuell notiert sie an der SIX noch 5,80 Prozent höher bei 1'276,00 Franken.

to/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:46 Galderma rüstet sich für die nächste Wachstumsphase
15:43 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
13:56 Marktüberblick: Zalando gesucht
10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’033.31 16.12.2025 16:18:30
Long 10’706.53 8.69 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:23 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1776 US-Dollar
16:19 Selenskyj dringt auf Sicherheitsgarantien
16:19 Aktien New York: Stabil - 'Jobdaten rechtfertigen jüngste US-Zinssenkung'
16:10 BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln
16:05 ROUNDUP 3: Trump verklagt BBC - Rundfunkanstalt will sich wehren
16:03 ROUNDUP/USA: Arbeitsmarktbericht fällt durchwachsen aus
15:58 Stabschefin spricht Klartext über Trump
15:58 Europarat beschließt Entschädigungs-Kommission für Ukraine
15:49 SPD zu Ukraine-Truppen: 'Wir schließen nichts aus'
15:35 Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation