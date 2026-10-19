BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 13:29:51
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung
Ludwigshafen – 19. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 451.622 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.
Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.497.911 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.
Kontakt
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Strasse 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
|LEI Code:
|529900PM64WH8AF1E917
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2418110 19.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
13:29
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:29
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
16.10.26
|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.