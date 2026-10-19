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19.10.2026 13:29:51

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 13:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 19. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 451.622 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
12.10.2026 95.528 51,2861 XETA
12.10.2026 22.002 51,2709 TQEX
12.10.2026 71.612 51,2785 CEUX
12.10.2026 10.858 51,2659 AQEU
13.10.2026 53.135 51,5624 XETA
13.10.2026 14.612 51,5219 TQEX
13.10.2026 46.407 51,5332 CEUX
13.10.2026 5.846 51,5143 AQEU
14.10.2026 7.263 51,6625 XETA
14.10.2026 1.157 51,6185 TQEX
14.10.2026 3.615 51,6236 CEUX
14.10.2026 890 51,6480 AQEU
15.10.2026 31.210 52,5078 XETA
15.10.2026 18.015 52,3807 TQEX
15.10.2026 42.538 52,3916 CEUX
15.10.2026 8.237 52,4883 AQEU
16.10.2026 5.677 52,7615 XETA
16.10.2026 3.645 52,7659 TQEX
16.10.2026 8.416 52,7639 CEUX
16.10.2026 959 52,7731 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.497.911 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418110  19.10.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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