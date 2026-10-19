EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.10.2026 / 13:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 19. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 451.622 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 12.10.2026 95.528 51,2861 XETA 12.10.2026 22.002 51,2709 TQEX 12.10.2026 71.612 51,2785 CEUX 12.10.2026 10.858 51,2659 AQEU 13.10.2026 53.135 51,5624 XETA 13.10.2026 14.612 51,5219 TQEX 13.10.2026 46.407 51,5332 CEUX 13.10.2026 5.846 51,5143 AQEU 14.10.2026 7.263 51,6625 XETA 14.10.2026 1.157 51,6185 TQEX 14.10.2026 3.615 51,6236 CEUX 14.10.2026 890 51,6480 AQEU 15.10.2026 31.210 52,5078 XETA 15.10.2026 18.015 52,3807 TQEX 15.10.2026 42.538 52,3916 CEUX 15.10.2026 8.237 52,4883 AQEU 16.10.2026 5.677 52,7615 XETA 16.10.2026 3.645 52,7659 TQEX 16.10.2026 8.416 52,7639 CEUX 16.10.2026 959 52,7731 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.497.911 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com