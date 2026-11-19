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19.11.2026 17:43:44
Analyse: So bewertet Bernstein Research die BASF-Aktie
Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der BASF-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Trotz der Absage sei er nicht überzeugt davon, dass die Verhandlungen beendet seien, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Evonik-Kurseinbruchs nach der Absage und der Möglichkeit eines höheren Angebots könnten die Evonik-Aktionäre ihren Vorstand erneut an den Verhandlungstisch schicken.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 17:27 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.7 Prozent auf 50.81 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 16.12 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’569’362 BASF-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 19.3 Prozent nach oben. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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