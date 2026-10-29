BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Joshua Spector überarbeitete am Mittwochabend nach dem unerwartet guten Quartalsbericht seine Schätzungen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei möglicherweise lediglich zurückhaltend. Insgesamt ändert er allerdings wenig an seinen Prognosen und wartet auf eine zyklisch stärkere Geschäftsdynamik./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52.68 €
|
Abst. Kursziel*:
4.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
53.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.63%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|07:38
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