BASF 48.79 CHF 0.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Joshua Spector überarbeitete am Mittwochabend nach dem unerwartet guten Quartalsbericht seine Schätzungen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei möglicherweise lediglich zurückhaltend. Insgesamt ändert er allerdings wenig an seinen Prognosen und wartet auf eine zyklisch stärkere Geschäftsdynamik./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.