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19.11.2026 15:36:36
BASF: Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik
(Ausführliche Fassung)
LUDWIGSHAFEN/ESSEN (awp international) - Die BASF stellt ihre Bemühungen um eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik ein. Der Dax -Konzern in Ludwigshafen begründete dies unter anderem damit, dass zuvor zwei unverbindliche Barangebote von Evonik-Seite abgelehnt worden seien.
Der Geschäftsausblick von Evonik und damit verbundene Risiken seien aber keine ausreichende Grundlage, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen. "Vor diesem Hintergrund ist BASF der Auffassung, dass es nicht im besten Interesse ihrer Aktionäre wäre, die Transaktion zu einem höheren Preis weiterzuverfolgen", hiess es in der Mitteilung der BASF.
BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pochte aber auf Eigenständigkeit. Bereits Ende Oktober hatte Evonik mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele. Der Vorstand bleibe auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert, hatte es geheissen.
Die Evonik-Aktien verloren nach der BASF-Absage bis zu 23 Prozent. BASF-Aktien legten bis zu 2,9 Prozent zu.
"Würde leistungsfähigeres Chemieunternehmen schaffen"
Das Angebot von 24 Euro je Aktie hätte "einen erheblichen zusätzlichen und sicheren Wert für die Aktionäre von Evonik dargestellt", sagte BASF-Vorstandschef Markus Kamieth. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Zusammenschluss unter der Eigentümerschaft von BASF ein leistungsstärkeres Chemieunternehmen schaffen würde, das zusätzlichen Wert für Aktionärinnen und Aktionäre sowie Vorteile für Mitarbeitende und Kunden des zusammengeschlossenen Unternehmens bieten würde."
Kamieth hatte für einen Zusammenschluss unter anderem mit den Worten geworben, die Portfolios und Stärken beider Unternehmen ergänzten sich sehr gut. Gemeinsam könnte so ein viel wettbewerbsfähigerer und deutlich widerstandsfähigerer Global Player entstehen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich vor wenigen Tagen klar gegen eine Übernahme ausgesprochen. Er wolle, "dass dieser industrielle Kern hier in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt". Der CDU-Politiker verwies auf die 11.000 Mitarbeiter bei Evonik. "Das ist jetzt auch keine Pommesbude, wo man irgendwie annehmen müsste, sie sind alleine nicht überlebensfähig", meinte Wüst. Es gebe einen beschlossenen Plan für Evonik, der in Umsetzung sei. Evonik hat seinen Hauptsitz in Essen./wo/DP/jha
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