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20.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 50,26 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 50,26 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'036 Punkten steht. Bei 49,87 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 606'366 BASF-Aktien.
Bei einem Wert von 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 12,53 Prozent zulegen. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,24 EUR ab. Mit Abgaben von 15,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. BASF veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.36 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte BASF die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,30 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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