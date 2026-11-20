In der Folge sind wohl auch die verwalteten Vermögen gegenüber dem Wert von Mitte Jahr eher moderat gestiegen.

Die Privatbankengruppe publiziert den Zwischenbericht über den Geschäftsverlauf in den ersten zehn Monaten 2026 am Montag, 23. November. Insgesamt haben neun Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

Per 31.10.2026 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 30.06.2026 Kundenvermögen (AuM) 554 547 10 Mte 2026 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 10M 2025 Netto-Neugelder 10,1 11,7 (in BP) Bruttomarge 84 83 (in %) Cost/Income-Ratio 65 66

Was steht im Fokus?

In Fokus dürfte für die Investoren die Entwicklung des Netto-Neugeldzuflusses stehen. Erwartet wird dabei auch für die ersten zehn Monate ein nur moderater Zufluss klar unter den mittelfristigen Zielsetzungen. Kein Thema mehr dürfte allerdings das Signa-Debakel sein, nachdem die Finanzmarktaufsicht Finma Ende September ihre langwierige Untersuchung abgeschlossen und die Bank wenige Tage darauf, wie erwartet, ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.

Wann ziehen die Neugeldzuflüsse wieder an?

Das Management erklärte die nur verhaltenen Netto-Zuflüsse zur Bank zuletzt mit der Umsetzung des überarbeiteten Risiko- und Compliance-Rahmens. Investoren wünschen sich nun mehr Klarheit über die weiteren Auswirkungen des mit einer Bereinigung der Kundenbücher einhergehenden "De-Riskings" auf die Neugeldentwicklung. Im Sommer hatte CEO Stefan Bollinger erklärt, dass sich der Prozess bis ins Jahr 2027 hinein erstrecken könnte.

Wie entwickeln sich die verwalteten Vermögen?

Vor allem dank Zuflüssen dürften die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) gegenüber dem Stand per Mitte Jahr moderat gestiegen sein. Der Einfluss der Finanzmärkte auf die AuM wird wegen der in den vergangenen Monaten unter Druck stehenden Kapitalmärkte derweil als neutral erwartet. Etwas Unterstützung dürfte die leichte Abschwächung des Frankens geboten haben.

Wie entwickeln sich die Profitabilitätszahlen?

Die Bruttomargen dürften gegenüber den Werten der ersten Jahreshälfte unter Druck geraten sein, dies vor allem wegen einer etwas schwächeren Handelsaktivität in den Sommermonaten. Auch das Kosten-Ertrags-Verhältnis könnte sich in der Folge gegenüber dem Wert im ersten Halbjahr etwas abschwächen.

Wie kommt das Kostensparprogramm voran?

Die Bank könnte bei ihrem im Februar 2026 angekündigten Kostensparprogramm weitere Fortschritte aufzeigen. Das Zürcher Institut hatte sich dabei Bruttoeffizienzsteigerungen von 130 Millionen Franken bis ins Jahr 2028 vorgenommen. Im ersten Semester konnte es die Kosten bereits um 60 Millionen Franken reduzieren.

Welche Ziele hat sich Julius Bär gesetzt?

Die Privatbank will bis 2028 auf ein jährliches Netto-Neugeldwachstum im Umfang von 4 bis 5 Prozent kommen. Das Wachstum soll sowohl durch bestehende wie auch durch die Anstellung neuer Kundenberater erreicht werden. Kostenseitig strebt die Bank ein bis 2028 ein adjustiertes Kosten-Ertrags-Verhältnis von "weniger als 67 Prozent" an. Bei der Rendite auf dem bereinigten Kernkapital (RoCET1) strebt die Bank einen Wert von "mindestens 30 Prozent" an.

Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?

Die Julius Bär-Aktien haben sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich abgeschwächt, nachdem sie Ende September noch einen neuen Rekordkurs bei 78,22 Franken erreicht hatten. Im Gesamtjahr verzeichnen sie derzeit noch einen Anstieg um rund 9 Prozent, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI eine Zunahme um knapp 15 Prozent verzeichnet hat. Bereits 2025 entwickelten sich die Papiere unterdurchschnittlich.

Website: www.juliusbaer.com

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Zürich (awp)